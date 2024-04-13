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Çalışmalar Devam Ediyor: Son 8 Kişinin Kaldığı Operasyondan Film Sahnelerini Aratmayan Görüntüler Geldi

Çalışmalar Devam Ediyor: Son 8 Kişinin Kaldığı Operasyondan Film Sahnelerini Aratmayan Görüntüler Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 16:47

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Antalya'da geçtiğimiz gün hepimizin yüreğini ağzına getiren, bir olay yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 184 kişinin havada  mahsur kaldığı olayda, kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

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Kurtarılmayı bekleyen son 8 kişinin kaldığı o operasyonlardan yeni görüntüler geldi.

Kurtarılmayı bekleyen son 8 kişinin kaldığı o operasyonlardan yeni görüntüler geldi.

Film sahnelerini aratmayan o görüntüler, yürekleri bir kere daha ağızlara getirdi.

Film sahnelerini aratmayan o görüntüler, yürekleri bir kere daha ağızlara getirdi.

İşte o anlar;

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