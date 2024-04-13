Çalışmalar Devam Ediyor: Son 8 Kişinin Kaldığı Operasyondan Film Sahnelerini Aratmayan Görüntüler Geldi

Antalya'da geçtiğimiz gün hepimizin yüreğini ağzına getiren, bir olay yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 184 kişinin havada mahsur kaldığı olayda, kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
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Kurtarılmayı bekleyen son 8 kişinin kaldığı o operasyonlardan yeni görüntüler geldi.
Film sahnelerini aratmayan o görüntüler, yürekleri bir kere daha ağızlara getirdi.
İşte o anlar;
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