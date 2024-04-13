Çalışmalar Devam Ediyor: Son 8 Kişinin Kaldığı Operasyondan Film Sahnelerini Aratmayan Görüntüler Geldi

Antalya'da geçtiğimiz gün hepimizin yüreğini ağzına getiren, bir olay yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 184 kişinin havada mahsur kaldığı olayda, kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.