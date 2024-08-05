İsmail Saymaz'dan Olay Yaratacak Masur Yavaş İddiası! 'Koca Anadolu Yavaş'ın Selamıyla Ayağa Kalkar'

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı 'Gündem Özel' programında yapılacak olan bir sonraki Genel Seçim'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını söyledi. CHP örgütlerinin bu duruma sıcak bakmayacağını söyleyen Saymaz, 'Mansur Yavaş bundan vaz geçer mi, geçmez. Kendi adaylığını bağımsız bir platforma dönüştürebilir. Bu CHP'ye kaybettirebilir. Yavaş'ın gücünü hafife almak yanlış olur. Koca İç Anadolu, Yavaş'ın selamıyla ayağa kalktı.' dedi.
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Geçtiğimiz yıl tamamlanan Genel Seçimler sonrası, Türkiye'de parti içi tartışmalar devam ederken, erken seçim olmadığı takdirde 2028 yılında yapılacak olan Genel Seçim'le ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
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Özellikle siyasi analizleriyle bilinen gazeteci İsmail Saymaz, yapılacak olan bir sonraki Genel Seçim'de CHP'de bir iç tartışma yaşanabileceğinin sinyalini verdi. Seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklayacağını söyleyen Saymaz, CHP örgütlerinin ise bu duruma karşı çıkacağını belirtti.
Bu durumun CHP'ye kaybettirebileceğini söyleyen Saymaz, 'Mansur Yavaş bundan vaz geçer mi, geçmez. Kendi adaylığını bağımsız bir platforma dönüştürebilir. Bu CHP'ye kaybettirebilir. Yavaş'ın gücünü hafife almak yanlış olur. Koca İç Anadolu, Yavaş'ın selamıyla ayağa kalktı.' dedi. İşte o anlar; 📹
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