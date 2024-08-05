İsmail Saymaz'dan Olay Yaratacak Masur Yavaş İddiası! 'Koca Anadolu Yavaş'ın Selamıyla Ayağa Kalkar'

Büyüleyici Anlar: Bursa Karacabey'de Binlerce Kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

"Yeni Sahibine Hayırlı Olsun": Damadı Takıya Boğduktan Sonra Bir de Üzerine Yazı Asan Arkadaş Tepki Çekti