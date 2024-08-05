Aldığı Paralar Sonrası Dilenmeyi Bıraktı: Turistlerden Aldığı Parayı Döviz Bürosunda Bozdurdu

Taksim'de bir kadın dilenci turistlerden aldığı parayı döviz bürosunda bozdururken görüntülendi. Döviz bürosundan ayrılan dilenci bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda çöp konteynerinin yanına çocuğuyla birlikte oturan bir kadın dilencinin haline acıyan turistler, kadına para verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aldığı paraları döviz bürosuna giderek bozduran kadın, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Turistlerden ne kadar para aldığı bilinmeyen dilencinin o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İşte dilencinin o anları 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın