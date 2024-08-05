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Aldığı Paralar Sonrası Dilenmeyi Bıraktı: Turistlerden Aldığı Parayı Döviz Bürosunda Bozdurdu

Aldığı Paralar Sonrası Dilenmeyi Bıraktı: Turistlerden Aldığı Parayı Döviz Bürosunda Bozdurdu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 11:28

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Taksim'de bir kadın dilenci turistlerden aldığı parayı döviz bürosunda bozdururken görüntülendi. Döviz bürosundan ayrılan dilenci bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda çöp konteynerinin yanına çocuğuyla birlikte oturan bir kadın dilencinin haline acıyan turistler, kadına para verdi.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda çöp konteynerinin yanına çocuğuyla birlikte oturan bir kadın dilencinin haline acıyan turistler, kadına para verdi.

Aldığı paraları döviz bürosuna giderek bozduran kadın, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Turistlerden ne kadar para aldığı bilinmeyen dilencinin o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Aldığı paraları döviz bürosuna giderek bozduran kadın, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Turistlerden ne kadar para aldığı bilinmeyen dilencinin o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İşte dilencinin o anları 📹

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