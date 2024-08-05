Barcelona-Real Madrid Maçı Sonrası İlkay Gündoğan'ın Arda Güler'e Dert Yandığı Anlar Görüntülendi

Barcelona ve Real Madrid hazırlık maçı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldi. Barcelona, Real Madrid'i mağlup ederek maçı 2-1 skorla yendi. Maçın ardından Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in bir sohbeti kameralara yansıdı.