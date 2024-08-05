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Barcelona-Real Madrid Maçı Sonrası İlkay Gündoğan'ın Arda Güler'e Dert Yandığı Anlar Görüntülendi

Barcelona-Real Madrid Maçı Sonrası İlkay Gündoğan'ın Arda Güler'e Dert Yandığı Anlar Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 09:13

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Barcelona ve Real Madrid hazırlık maçı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldi. Barcelona, Real Madrid'i mağlup ederek maçı 2-1 skorla yendi. Maçın ardından Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in bir sohbeti kameralara yansıdı.

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Gündoğan, Arda Güler'e bir oyuncudan bahsediyor ve sinirini atıyordu.

Gündoğan, Arda Güler'e bir oyuncudan bahsediyor ve sinirini atıyordu.

O anlarda "Beynini kullanmıyor, beynini kullanması lazım." dediği anlaşılıyordu.

O anlarda "Beynini kullanmıyor, beynini kullanması lazım." dediği anlaşılıyordu.

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