Canlı Yayında Meslektaşına Ağır Sözler Söyleyen Başak Koç'un TRT Kariyeri Sona Erdi

TRT Spor'un canlı yayınında yorumcu Başak Koç'un meslektaşı Kerem Öncel hakkında sarf ettiği ağır sözler büyük bir yankı uyandırdı. Yayında Koç'un, '1.90'lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalyenin üzerine çıkarak yükselmiyor.' şeklindeki yorumu sonrası hem Öncel, hem de TRT harekete geçti.