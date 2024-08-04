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Canlı Yayında Meslektaşına Ağır Sözler Söyleyen Başak Koç'un TRT Kariyeri Sona Erdi

Canlı Yayında Meslektaşına Ağır Sözler Söyleyen Başak Koç'un TRT Kariyeri Sona Erdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 01:43

TRT Spor'un canlı yayınında yorumcu Başak Koç'un meslektaşı Kerem Öncel hakkında sarf ettiği ağır sözler büyük bir yankı uyandırdı. Yayında Koç'un, '1.90'lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalyenin üzerine çıkarak yükselmiyor.' şeklindeki yorumu sonrası hem Öncel, hem de TRT harekete geçti.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı kadınlar voleybol maçından önce TRT canlı yayınında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı kadınlar voleybol maçından önce TRT canlı yayınında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Maçın spikeri Kerem Öncel, yayında Paris'teki bağlantıya Özlem Özçelik ile birlikte bağlandı. Yayın sırasında, TRT merkez stüdyosundan Kerem Öncel'e yanıt veren Başak Koç, dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Maçın spikeri Kerem Öncel, yayında Paris'teki bağlantıya Özlem Özçelik ile birlikte bağlandı. Yayın sırasında, TRT merkez stüdyosundan Kerem Öncel'e yanıt veren Başak Koç, dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Koç, Öncel'in sandalye kullanmasına atıfta bulunarak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…" ifadelerini kullandı.

Koç, Öncel'in sandalye kullanmasına atıfta bulunarak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…" ifadelerini kullandı.

Daha önce Başak Koç ve Kerem Öncel'in aralarının açıldığı ve Koç'un yayında bir hesaplaşma yaptığı iddia ediliyor. Bu durumun ne kadar gerçek olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Daha önce Başak Koç ve Kerem Öncel'in aralarının açıldığı ve Koç'un yayında bir hesaplaşma yaptığı iddia ediliyor. Bu durumun ne kadar gerçek olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Gündem olan o anları bu içeriğimizdeki videodan izleyebilirsiniz👇

Tepkilerin hedefi haline gelen sporcu Koç hakkında, Kerem Öncel'in hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. TRT'nin ise yollarını ayırdığı konuşuluyor. Koç ise ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Tepkilerin hedefi haline gelen sporcu Koç hakkında, Kerem Öncel'in hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. TRT'nin ise yollarını ayırdığı konuşuluyor. Koç ise ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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