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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 21:02

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Muhtemelen 🥲

1. Muhtemelen 🥲
twitter.com

2. 😂

2. 😂
twitter.com

3. Elif'e bağlılığı çok başka 😐

3. Elif'e bağlılığı çok başka 😐
twitter.com

4. Gerçekten 😂

4. Gerçekten 😂
twitter.com

5. Büyük gurur yaşattılar 🙌

5. Büyük gurur yaşattılar 🙌
twitter.com
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6. 😁

6. 😁
twitter.com

7. Maçın yıldızıydı 😎

7. Maçın yıldızıydı 😎
twitter.com

8. Benzemiş 😄

8. Benzemiş 😄
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10. Dünyayı salladı resmen 🚀

10. Dünyayı salladı resmen 🚀
twitter.com
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11. Siz nasıl buldunuz?

11. Siz nasıl buldunuz?
twitter.com

12. 19 yıl sonra bunu demek 😯

12. 19 yıl sonra bunu demek 😯
twitter.com

13. Kadınlar boks kategorisinde cinsiyet tartışması olimpiyata damga vurdu.

13. Kadınlar boks kategorisinde cinsiyet tartışması olimpiyata damga vurdu.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15. O Kasımpaşa maçı hala akıllarda 😂

15. O Kasımpaşa maçı hala akıllarda 😂
twitter.com
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16. 😑

16. 😑
twitter.com

17. Hepsi çok iyi!

17. Hepsi çok iyi!
twitter.com

18. Fenerbahçeliler unutamamış 😄

18. Fenerbahçeliler unutamamış 😄
twitter.com

19. Çok rahat 👌

19. Çok rahat 👌
twitter.com

20. Kafalar yandı 😐

20. Kafalar yandı 😐
twitter.com
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