Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Muhtemelen 🥲
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2. 😂
3. Elif'e bağlılığı çok başka 😐
4. Gerçekten 😂
5. Büyük gurur yaşattılar 🙌
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6. 😁
7. Maçın yıldızıydı 😎
8. Benzemiş 😄
9.
10. Dünyayı salladı resmen 🚀
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11. Siz nasıl buldunuz?
12. 19 yıl sonra bunu demek 😯
13. Kadınlar boks kategorisinde cinsiyet tartışması olimpiyata damga vurdu.
14.
15. O Kasımpaşa maçı hala akıllarda 😂
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16. 😑
17. Hepsi çok iyi!
18. Fenerbahçeliler unutamamış 😄
19. Çok rahat 👌
20. Kafalar yandı 😐
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