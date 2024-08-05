Arjantin Birinci Ligi'nde Nefes Kesen Gol! Ceza Sahası Dışından Roveşata Vurdu

Arrjantin Birinci Ligi'nde Club Atlético Lanús ve Tigre karşılaşmasında Lanus'un 9 numaralı futbolcusu Walter Bou nefes kesen bir gole imza attı. Ceza sahasının dışından vurduğu röveşatayla tribünleri ayağa kaldıran Bou'nun golü, ligin en iyileri arasında yer aldı.
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Arrjantin Birinci Ligi'nde pazar akşamı oynanan Club Atlético Lanús ve Tigre karşılaşmasında ligin en iyi gollerinden biri atıldı.
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Maçın doksanıncı dakikasına kadar devam eden eşitliği 30 yaşındaki santrfor Walter Bou ceza sahasının dışından vurduğu mükemmel röveşata golüyle bozdu.
Arjantin spor sayfalarında çok konuşulan gol, 'ligin en iyi golü' olarak nitelendirildi. İşte o efsane vuruş; 📹
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