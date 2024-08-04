Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: “Kürtçe Yazıların Silinmesi Cinnet Hali''

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Van’da Kürtçe uyarı yazıları silinmiş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.
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Bir canlı yayına konuk olan Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu konudaki görüşlerini açıkladı.
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Kürtçe yazıların silinmesini 'cinnet hali' olarak değerlendiren Çelik'in o sözleri gündem oldu.
İşte o sözler;
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hayırdır memleketin resmi dilide değişti haberimizmi yok
cemaat orduya sızmış demek buna kargalar bile güler diyen şey değil mi bu... söylediklerini dinlemeye gerek yok kesin saçmaladı
Herkesi sevdiniz de bir Türk'ü sevmediniz.. Aklınız, kalbiniz, mayanız bozuk..