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Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: “Kürtçe Yazıların Silinmesi Cinnet Hali''

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: “Kürtçe Yazıların Silinmesi Cinnet Hali''

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 23:48

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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Van’da Kürtçe uyarı yazıları silinmiş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.

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Bir canlı yayına konuk olan Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu konudaki görüşlerini açıkladı.

Bir canlı yayına konuk olan Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu konudaki görüşlerini açıkladı.

Kürtçe yazıların silinmesini 'cinnet hali' olarak değerlendiren Çelik'in o sözleri gündem oldu.

Kürtçe yazıların silinmesini 'cinnet hali' olarak değerlendiren Çelik'in o sözleri gündem oldu.

İşte o sözler;

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Gökhan Öktem

hayırdır memleketin resmi dilide değişti haberimizmi yok

c.ysfalbs

cemaat orduya sızmış demek buna kargalar bile güler diyen şey değil mi bu... söylediklerini dinlemeye gerek yok kesin saçmaladı

KumdanKum

Herkesi sevdiniz de bir Türk'ü sevmediniz.. Aklınız, kalbiniz, mayanız bozuk..