İtalya'da Acil Serviste Tedavi Olan Bir Türk "Ülkemizin Kıymetini Bilin" Diyerek Yaşadıklarını Paylaştı

Son zamanlarda, ülkemizin yaşadığı göç dalgası göz ardı edilemez bir gerçek haline geldi. Sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerin bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum insanları ikiye bölmüş durumda. Kimileri yurt dışında yaşamayı kurtuluş olarak görürken, kimileri ise bunu 'hainlik' olarak değerlendiriyor.
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İtalya'da yaşayan bir Türk, yaşadığı tansiyon problemi sebebiyle acil servise gitti.
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İtalya'da hastaların kendi kendine tedavi uyguladığını, hemşirelerin ilgilenmediğini söyleyen adam "Ülkenizin kıymetini bilin" dedi.
İşte o video;
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