Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Yunanistan Tatillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkileriyle Parodi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ses benzerliğiyle tanıdığımız Muhammed Nur Nahya gündemi asla kaçırmıyor. Şimdiyse artan Yunanistan tatilleri hakkında bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı komedi içerik üreticisi, Yunanistan'a gitmeyi planlayan ve Türkiye fiyatlarına isyan eden vatandaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizde bile müdahale edeceğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve olası senaryoda vatandaşı Türkiye tatilin ikna edeceğini de ekledi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın