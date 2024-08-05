Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Yunanistan Tatillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkileriyle Parodi

Polonyalı Turiste Ülkesi ile Türkiye'deki Farklılıklar Soruldu: "Türk Kebabı Polonya'da Daha Lezzetli"

Her Konuda Kendi Tespitleriyle Güldüren Oğuzhan Alpdoğan Instagram'ın Kapatılmasını da Mizahıyla Yorumladı