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Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Yunanistan Tatillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkileriyle Parodi

Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Yunanistan Tatillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkileriyle Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 12:01

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ses benzerliğiyle tanıdığımız Muhammed Nur Nahya gündemi asla kaçırmıyor. Şimdiyse artan Yunanistan tatilleri hakkında bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Başarılı komedi içerik üreticisi, Yunanistan'a gitmeyi planlayan ve Türkiye fiyatlarına isyan eden vatandaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizde bile müdahale edeceğini anlattı.

Başarılı komedi içerik üreticisi, Yunanistan'a gitmeyi planlayan ve Türkiye fiyatlarına isyan eden vatandaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizde bile müdahale edeceğini anlattı.

Ve olası senaryoda vatandaşı Türkiye tatilin ikna edeceğini de ekledi.

Ve olası senaryoda vatandaşı Türkiye tatilin ikna edeceğini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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