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Su İçtikten Sonra Derin Bir ‘Ahhh’ Çeken Papağan Yüzünüzü Güldürecek!

Su İçtikten Sonra Derin Bir ‘Ahhh’ Çeken Papağan Yüzünüzü Güldürecek!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 11:59

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir papağanın, sahibinin uzattığı fincandan su içtiği anlar gündem oldu. Suyu içtikten sonra insanlar gibi derin bir 'Ahhh' diyen papağana çok sayıda yorum geldi.

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Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hayvanların farklı karakterlerine şahit olmak, izleyicileri her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hayvanların farklı karakterlerine şahit olmak, izleyicileri her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Su içtikten sonra insanlar gibi derin bir 'Ahhh' çeken sevimli papağanın görüntüsü de bu anlardan biri oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, sevimli papağanın görüntülerini yorumsuz bırakmadı. 📹

İşte papağanın görüntülerine gelen yorumlar 👇

İşte papağanın görüntülerine gelen yorumlar 👇
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