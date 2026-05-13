İçişleri Bakanlığı’ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı: Tüm Bölgelerde Yağmur Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından kuvvetli yağış alacak kentlerdeki vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarı yayımladı.

'14 Mayıs 2026 Perşembe günü;

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Burdur’un doğusu ve Isparta’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

“Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”