article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı’ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı: Tüm Bölgelerde Yağmur Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı’ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı: Tüm Bölgelerde Yağmur Bekleniyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 21:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, 14 Mayıs Perşembe günü tüm kentlerde yağmur bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara ve Eskişehir gibi kentlerde yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de etkili olan sıcak hava, 14 Mayıs Perşembe günü yerini yağışlı havaya bırakacak.

Türkiye’de etkili olan sıcak hava, 14 Mayıs Perşembe günü yerini yağışlı havaya bırakacak.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından kuvvetli yağış alacak kentlerdeki vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarı yayımladı.

'14 Mayıs 2026 Perşembe günü;

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Burdur’un doğusu ve Isparta’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

“Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın