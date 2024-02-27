Hatay'da Yaşayan Anne, Karton ve Plastik Toplayarak 2 Çocuğunu Üniversitede Okutuyor

“Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Kocam 1,5 yıl önce beyin kanaması geçirmesi sebebiyle konuşamıyor ve çalışamıyor. Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum. Bu iş çok zor ve kolay değil. Toplaması zor. Karton, şişe elime ne gelirse topluyorum. Sokaklarda karton varsa günde 10 kilo topluyorum ama bazen de eve boş geliyorum. Kartonları topladıktan sonra bunları düzenleyip desteliyorum. Sonra bunları alan yere satıyorum.”

Kaynak: İHA