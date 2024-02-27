Hatay'da Yaşayan Anne, Karton ve Plastik Toplayarak 2 Çocuğunu Üniversitede Okutuyor

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5 yıldır gece gündüz sokaklardan karton ve plastik toplayan anne 2 çocuğunu hem okutuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine de yakalanan aile, depremden yara almadan kurtulurken, Semira Kartonoğlu eşi Aladdin Kartonoğlu ise 1 buçuk yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor.
“Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum”
“Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum”
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