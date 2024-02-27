Görüş Bildir
Haberler
Video
Hatay'da Yaşayan Anne, Karton ve Plastik Toplayarak 2 Çocuğunu Üniversitede Okutuyor

Hatay'da Yaşayan Anne, Karton ve Plastik Toplayarak 2 Çocuğunu Üniversitede Okutuyor

Hatay anne üniversite
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 19:50

İçerik Devam Ediyor

Hatay’da yaşayan 53 yaşındaki Semira Kartonoğlu isimli anne, karton ve plastik toplayarak 2 çocuğunu üniversitede okutuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5 yıldır gece gündüz sokaklardan karton ve plastik toplayan anne 2 çocuğunu hem okutuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

5 yıldır gece gündüz sokaklardan karton ve plastik toplayan anne 2 çocuğunu hem okutuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine de yakalanan aile, depremden yara almadan kurtulurken, Semira Kartonoğlu eşi Aladdin Kartonoğlu ise 1 buçuk yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine de yakalanan aile, depremden yara almadan kurtulurken, Semira Kartonoğlu eşi Aladdin Kartonoğlu ise 1 buçuk yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor.

“Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum”

“Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum”

'Karton topluyorum, topladığım kartonları desteliyorum. Yaptığım iş çok zor. Kocam konuşmakta güçlük çekiyor ve çalışmıyor. Kocam beyin kanaması ve damar tıkanıklığı nedeniyle 2 gün yoğun bakımda kaldı. Bu nedenle de konuşmada zorluk çekiyor. 2 kız, 1 erkek çocuğum var. Erkek çocuğum hukuk bölümü, kız çocuğum ise kimya mühendisliği okuyor. Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum.”

“Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum”

“Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum”

 “Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Kocam 1,5 yıl önce beyin kanaması geçirmesi sebebiyle konuşamıyor ve çalışamıyor. Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum. Bu iş çok zor ve kolay değil. Toplaması zor. Karton, şişe elime ne gelirse topluyorum. Sokaklarda karton varsa günde 10 kilo topluyorum ama bazen de eve boş geliyorum. Kartonları topladıktan sonra bunları düzenleyip desteliyorum. Sonra bunları alan yere satıyorum.”

Kaynak: İHA

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
6
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?