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Hatay'a Yemek Videosu Çekmeye Giden Bir İçerik Üreticisi Şehrin Son Halini Paylaştı

Hatay'a Yemek Videosu Çekmeye Giden Bir İçerik Üreticisi Şehrin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 15:58 Son Güncelleme: 03.08.2025 - 15:59

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6 Şubat 2023, Türkiye’nin hafızasına derin bir acıyla kazındı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce insan hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı, evsiz kaldı, sevdiklerini kaybetti. Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, yaşanan travmanın etkileri hala taze. Hem kayıpların bıraktığı boşluk hem fiziksel yıkımın izleri silinmiş değil.

Depremin en çok etkilediği illerimizden biri olan Hatay'a yemek videosu çekmeye giden Mert Genco, şehrin son halini paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DM23w-BIRd9/
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Şehir merkezine gidecekseniz maske takın"

"Şehir merkezine gidecekseniz maske takın"

Depremin ardından geride sadece yıkılan binalar değil, derin acılar, bitmeyen yaslar ve unutulmayacak hikayeler kaldı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde büyük depremlerin olasılığı sıkça dile getiriliyor. Ancak bu uyarılar henüz somut ve etkili adımlarla karşılık bulmuş değil. Her geçen gün, olası bir felaketin gölgesinde yaşadığımızı daha fazla hissettiriyor. Bunun yanında felaketin üzerinden 2 seneden uzun bir süre geçmesine rağmen bazı sorunların hala çözülmemiş olması da olası bir İstanbul depremi üzerine düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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