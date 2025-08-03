Hatay'a Yemek Videosu Çekmeye Giden Bir İçerik Üreticisi Şehrin Son Halini Paylaştı

6 Şubat 2023, Türkiye’nin hafızasına derin bir acıyla kazındı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce insan hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı, evsiz kaldı, sevdiklerini kaybetti. Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, yaşanan travmanın etkileri hala taze. Hem kayıpların bıraktığı boşluk hem fiziksel yıkımın izleri silinmiş değil.

Depremin en çok etkilediği illerimizden biri olan Hatay'a yemek videosu çekmeye giden Mert Genco, şehrin son halini paylaştı.