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Hastaneden Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Kaçan Şahıs Girdiği Evden de Kaçmak İsterken Pencerede Asılı Kaldı

Hastaneden Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Kaçan Şahıs Girdiği Evden de Kaçmak İsterken Pencerede Asılı Kaldı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 12:34

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İstanbul Pendik'te yaşanan olayda, elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs girdiği bir eve saklandı.

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Girdiği evin sahibi tarafından polise ihbar edilen kişi, daha sonra ise camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Girdiği evin sahibi tarafından polise ihbar edilen kişi, daha sonra ise camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Camdan sarkarak kaçmaya çalışan kişiyi ise polisler ve vatandaşlar ayaklarından tutarak engellemeye çalıştı.

Camdan sarkarak kaçmaya çalışan kişiyi ise polisler ve vatandaşlar ayaklarından tutarak engellemeye çalıştı.

Kaçması engellenmek istenen şahıs camda asılı kalırken, o anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar: 👇

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s.rtc

İşte böyle inek gibi böğürürsün

ömer

Aga bıraksana düşsün yerde dövün öle yorucu olmuyor mu ? 🤔