Hastaneden Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Kaçan Şahıs Girdiği Evden de Kaçmak İsterken Pencerede Asılı Kaldı

Bir Etkinlikte Yan Yana Gelen İmamoğlu ve Alper Rende'nin Güldüren Diyaloğu: "Betül'le Barışmana Çok Sevindim"

Kefiye Taktığı için Galataport'a Alınmadığını İddia Eden Yazarın Videosu Tartışmalara Neden Oldu

Almanya'da Polisin Vurarak Öldürdüğü Ertekin Özkan'ın Annesi Yaşananları Anlattı: "Polis Bile İsteye Öldürdü"

Bekar Olmasının Nedenini Merak Edenler İçin Bir TikTok Kullanıcısı Bekar Kalmaya Sebep Olan 8 Hatayı Açıkladı

Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Pencerede Asılı Kalan Genç Açıklama Yaptı: "Olay Gözüktüğü Gibi Değil"

Sosyal Medyada Şimdi de Lokum İkramlı Mistik Saç Terapisi Görüntüleri Viral Oldu

Selda Bağcan’ın 'Dam Üstünde Çul Serer' Türküsünü Kendilerine Uyarlayan Emekliler: 'Emekliler Aç Yatar'