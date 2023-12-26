Hastaneden Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Kaçan Şahıs Girdiği Evden de Kaçmak İsterken Pencerede Asılı Kaldı

İstanbul Pendik'te yaşanan olayda, elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs girdiği bir eve saklandı.
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Girdiği evin sahibi tarafından polise ihbar edilen kişi, daha sonra ise camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.
Camdan sarkarak kaçmaya çalışan kişiyi ise polisler ve vatandaşlar ayaklarından tutarak engellemeye çalıştı.
İşte o anlar: 👇
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İşte böyle inek gibi böğürürsün
Aga bıraksana düşsün yerde dövün öle yorucu olmuyor mu ? 🤔