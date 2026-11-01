600 Mağazalı İngiliz Market Zinciri Poundland 10 İş Günü İçinde Kurtarma Arıyor
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İngiltere'nin indirim marketi zinciri Poundland, 29 Ekim'de iflas yönetimine geçiş için Yüksek Mahkeme'ye resmi ön bildirimde bulundu. Bu başvuru şirkete alacaklılara karşı 10 iş günü sürecek geçici koruma sağladı. Yaklaşık 600 mağazası ve 12 bin çalışanı olan zincirin sahibi Gordon Brothers, bu sürede şirketin önemli bir bölümünü kapsayan teklifleri değerlendiriyor. Mağazalar şimdilik her zamanki gibi açık.
Mahkemeden 10 iş günü koruma aldı.
Zincir geçen yıl 1 sterline satılmıştı.
Teklifler şirketin bir bölümünü kapsıyor.
12 bin çalışanın geleceği belirsiz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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