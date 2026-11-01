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600 Mağazalı İngiliz Market Zinciri Poundland 10 İş Günü İçinde Kurtarma Arıyor

600 Mağazalı İngiliz Market Zinciri Poundland 10 İş Günü İçinde Kurtarma Arıyor

İngiltere
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 16:36
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İngiltere'nin indirim marketi zinciri Poundland, 29 Ekim'de iflas yönetimine geçiş için Yüksek Mahkeme'ye resmi ön bildirimde bulundu. Bu başvuru şirkete alacaklılara karşı 10 iş günü sürecek geçici koruma sağladı. Yaklaşık 600 mağazası ve 12 bin çalışanı olan zincirin sahibi Gordon Brothers, bu sürede şirketin önemli bir bölümünü kapsayan teklifleri değerlendiriyor. Mağazalar şimdilik her zamanki gibi açık.

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Mahkemeden 10 iş günü koruma aldı.

Mahkemeden 10 iş günü koruma aldı.

Poundland'ın yönetimi, 29 Ekim Perşembe günü Yüksek Mahkeme'ye yönetici atama niyetini bildiren resmi bir ön bildirim sundu. Bu başvuru şirkete alacaklıların girişimlerine karşı 10 iş günü sürecek geçici koruma sağladı. Danışmanlık firması AlixPartners'ın, şirket resmen iflas yönetimine girerse yönetici olarak görev alması bekleniyor. Poundland ise mağazaların her zamanki gibi açık olduğunu duyurdu ve çalışanlara, tedarikçilere ve müşterilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zincir geçen yıl 1 sterline satılmıştı.

Zincir geçen yıl 1 sterline satılmıştı.

Poundland ilk mağazasını Aralık 1990'da açtı ve aradan geçen 36 yılda İngiltere'nin en bilinen indirim zincirlerinden biri oldu. Geçen yıl haziranda eski sahibi Pepco, zincirin mali yükünden kurtulmak için Poundland'ı ABD merkezli Gordon Brothers'a yalnızca 1 sterline devretti. Aynı dönemde yapılan yeniden yapılandırma kapsamında 200'e kadar mağaza kapandı ve 2 binden fazla çalışanla yollar ayrıldı. Gordon Brothers son iki aydır şirket için resmi bir satış süreci yürüttü ancak şirketin tamamı için kabul edilebilir bir teklif alamadı.

Teklifler şirketin bir bölümünü kapsıyor.

Teklifler şirketin bir bölümünü kapsıyor.

Poundland yönetimi, satış sürecinde köklü perakendecilerden gelen resmi tekliflerin şirketin önemli bir bölümünü kapsadığını ve işleri korumak açısından en iyi seçeneği sunduğuna inandıklarını belirtti. B&M, Lidl ve Aldi'nin ise zincirin tamamı yerine tek tek mağazalarla ilgilendiği bildiriliyor. 600 mağazanın tamamını devralacak bir alıcı bulmanın zor olduğu, şirketin parçalanarak satılması halinde 500'e kadar mağazanın alıcı bulamayıp kapanabileceği öngörülüyor. Taraflar arasında yaklaşık 30 milyon sterlinlik borcun geri ödeme takvimi konusunda da henüz uzlaşma sağlanamadı.

12 bin çalışanın geleceği belirsiz.

12 bin çalışanın geleceği belirsiz.

Poundland yaklaşık 12 bin kişiye iş sağlıyor ve çalışanların çoğunluğunu yarı zamanlı çalışan kadınlar oluşturuyor. Genel müdür Barry Williams, çalışanlara iflas yönetimi ihtimalinin beklenmedik, istenmeyen ve tamamen önlenebilir olduğunu söyledi. Perakende sendikası Usdaw'ın ulusal sorumlusu Bally Auluk ise sendikanın internet sitesinden yaptığı açıklamada Gordon Brothers'ı sendikayla görüşmemekle eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce iş tehlikedeyken Gordon Brothers'ın işletmenin güvenli bir geleceği için bizimle görüşmemesi tam bir rezalet.”

Poundland'ın Dealz markasıyla İrlanda Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 60'tan fazla mağazasındaki çalışanlar da şirketin geleceği konusunda bilgi alamadıklarını söylüyor. Noel alışveriş döneminin yaklaşması, sürecin uzaması halinde tedarikçiler ve ticari ortaklar açısından da belirsizlik yaratıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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