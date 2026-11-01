600 Mağazalı İngiliz Market Zinciri Poundland 10 İş Günü İçinde Kurtarma Arıyor

Poundland yaklaşık 12 bin kişiye iş sağlıyor ve çalışanların çoğunluğunu yarı zamanlı çalışan kadınlar oluşturuyor. Genel müdür Barry Williams, çalışanlara iflas yönetimi ihtimalinin beklenmedik, istenmeyen ve tamamen önlenebilir olduğunu söyledi. Perakende sendikası Usdaw'ın ulusal sorumlusu Bally Auluk ise sendikanın internet sitesinden yaptığı açıklamada Gordon Brothers'ı sendikayla görüşmemekle eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce iş tehlikedeyken Gordon Brothers'ın işletmenin güvenli bir geleceği için bizimle görüşmemesi tam bir rezalet.”

Poundland'ın Dealz markasıyla İrlanda Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 60'tan fazla mağazasındaki çalışanlar da şirketin geleceği konusunda bilgi alamadıklarını söylüyor. Noel alışveriş döneminin yaklaşması, sürecin uzaması halinde tedarikçiler ve ticari ortaklar açısından da belirsizlik yaratıyor.