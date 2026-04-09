Harry Potter'da Adı Geçen Ülkelerin Haritası: Türkiye de Haritada Var mı?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 11:56

Harry Potter evreni, her ne kadar Hogwarts ve Londra sokaklarında geçse de J.K. Rowling’in yarattığı büyücülük dünyası aslında tüm dünyayı sarmış durumda. Ateş Kadehi’ndeki Quidditch Dünya Kupası’ndan Charlie Weasley’nin ejderhalarla boğuştuğu Romanya dağlarına kadar pek çok Avrupa ülkesi hikâyeye dahil oluyor. Peki, bu devasa haritada kendi ülkemizi arayan biz Potterhead’ler için durum ne?

İşte Harry Potter dünyasında adı geçen Avrupa ülkeleri ve o meşhur 'Türkiye var mı?' sorusunun cevabı!

Harry Potter'da bahsi geçen Avrupa ülkelerinin bir haritası oluşturuldu.

Seride ve genişletilmiş evrende Avrupa’nın neredeyse her köşesinden bir iz bulmak mümkün. Başta İngiltere, İskoçya ve Galler (yani Büyük Britanya) ana mekanımız olsa da; Fransa (Beauxbatons Akademisi), Bulgaristan (Viktor Krum’un memleketi) ve Romanya (Ejderha rezervleri) kilit öneme sahip. Bunların yanında Quidditch maçları veya tarihi olaylar aracılığıyla Almanya, İrlanda, Norveç, Arnavutluk, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Macaristan gibi ülkelerin de adı sıkça zikrediliyor. Hatta Lord Voldemort’un bir dönem Arnavutluk ormanlarında saklandığını, Grindelwald’ın kalesinin Avusturya Alpleri’nde olduğunu hatırlatalım.

Gelelim o can alıcı soruya: Harry Potter evreninde Türkiye var mı? 

Kısa cevap: Evet, ama çok kıyısından! Kitaplarda veya filmlerde Türkiye’ye doğrudan bir yolculuk yapılmasa da 'Harry Potter Wiki' ve resmi lore (bilgi birikimi) kayıtlarına göre Türkiye, Uluslararası Büyücü Federasyonu’na bağlı ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Rowling’in ana hikâyesinde ya da 11 büyük büyücülük okulu arasında ne yazık ki Türkiye’den bir temsilci bulunmuyor. Yine de 1994 yılındaki Quidditch Dünya Kupası elemelerinde Türk milli takımının da yer aldığına dair hayran teorileri ve genişletilmiş evren notları mevcut. 

Kısacası; asalarımız hazır bekliyor ama henüz Kapalıçarşı’da gizli bir Diagon Yolu keşfedebilmiş değiliz!

Peki Harry Potter'da dünyadan hangi ülkelerden bahsediliyor?

Büyücü dünyası, Muggle sınırlarını aşan bir ağa sahip. İşte öne çıkan bazı ülkeler ve bölgeler:

  • Kuzey Amerika: ABD, büyücü dünyasında çok kritik bir yere sahip. New York merkezli MACUSA (Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi) ve Massachusetts'teki Ilvermorny Cadılık ve Büyücülük Okulu ile hikayenin kalbi burada da atıyor. Ayrıca Kanada'nın adı Quidditch maçlarında sıkça geçiyor.

  • Güney Amerika: Brezilya, Amazon ormanlarının derinliklerinde gizlenen ve bitkibilim (Herbology) ile canavarbilim konusunda uzmanlaşmış Castelobruxo okuluna ev sahipliği yapıyor. Arjantin ve Peru (özellikle Peru Zehirli Dişi ejderhasıyla) evrende adı geçen diğer ülkeler.

  • Afrika: Kıtadaki büyücülerin çoğu, Ay Dağları'nda olduğu söylenen ve dünyanın en büyük büyücü okulu olan Uagadou'ya (Uganda) gidiyor. Ayrıca Mısır, Bill Weasley'nin lanet kırıcı olarak çalışmasıyla ve kadim büyü tarihçesiyle seride önemli bir yere sahip. Burkina Faso ve Etiyopya gibi ülkeler de sihirli yaratıklar bağlamında zikrediliyor.

  • Asya: Japonya, en küçük öğrenci sayısına sahip ama en prestijli okullardan biri olan Mahoutokoro ile temsil ediliyor. Çin, Çin Ateştopu ejderhasıyla; Hindistan, Pakistan, İran, Moğolistan ve Tayland ise genellikle Quidditch takımları veya halı ticareti (uçan halılar!) gibi kültürel detaylarla karşımıza çıkıyor.

  • Avustralya: Hermione'nin ailesinin hafızasını sildirip gönderdiği yer olmasıyla akıllarda. Ayrıca Yeni Zelanda, Maori büyücülüğü ve Quidditch başarılarıyla biliniyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.

