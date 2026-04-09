Harry Potter'da Adı Geçen Ülkelerin Haritası: Türkiye de Haritada Var mı?

Seride ve genişletilmiş evrende Avrupa’nın neredeyse her köşesinden bir iz bulmak mümkün. Başta İngiltere, İskoçya ve Galler (yani Büyük Britanya) ana mekanımız olsa da; Fransa (Beauxbatons Akademisi), Bulgaristan (Viktor Krum’un memleketi) ve Romanya (Ejderha rezervleri) kilit öneme sahip. Bunların yanında Quidditch maçları veya tarihi olaylar aracılığıyla Almanya, İrlanda, Norveç, Arnavutluk, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Macaristan gibi ülkelerin de adı sıkça zikrediliyor. Hatta Lord Voldemort’un bir dönem Arnavutluk ormanlarında saklandığını, Grindelwald’ın kalesinin Avusturya Alpleri’nde olduğunu hatırlatalım.

Gelelim o can alıcı soruya: Harry Potter evreninde Türkiye var mı?

Kısa cevap: Evet, ama çok kıyısından! Kitaplarda veya filmlerde Türkiye’ye doğrudan bir yolculuk yapılmasa da 'Harry Potter Wiki' ve resmi lore (bilgi birikimi) kayıtlarına göre Türkiye, Uluslararası Büyücü Federasyonu’na bağlı ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Rowling’in ana hikâyesinde ya da 11 büyük büyücülük okulu arasında ne yazık ki Türkiye’den bir temsilci bulunmuyor. Yine de 1994 yılındaki Quidditch Dünya Kupası elemelerinde Türk milli takımının da yer aldığına dair hayran teorileri ve genişletilmiş evren notları mevcut.

Kısacası; asalarımız hazır bekliyor ama henüz Kapalıçarşı’da gizli bir Diagon Yolu keşfedebilmiş değiliz!