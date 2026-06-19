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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 13-14 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 13-14 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 15:40
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İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da hafta sonu kültür-sanat takvimi çeşitli etkinliklerle öne çıkıyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden açık hava etkinliklerine kadar geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Şehirlerdeki etkinlikler, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro ve Gösteri Etkinlikleri

- Güldür Güldür Show: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 21:00 - Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu.

- 7 Kocalı Hürmüz Müzikali: 20 ve 21 Haziran 2026, 21:00 - Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu.

- Ölü’n Bizi Ayırana Dek: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.

- Tanrı Misafiri: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi.

- Yaver Coruk Stand Up: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - İzmir Performance Hall.

- İzmir Kafası Talk Show: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 21:00 - Old Pal Pub.

- İzmir – Bursa Stand Up Gecesi: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club.

- Vampir Köylü (İnteraktif Oyun): 21 Haziran 2026 Pazar, 19:00 - Kuluçka Kahve Sanat.

- Dev Lolipop (Çocuk Oyunu): 21 Haziran 2026 Pazar, 19:30 - Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi.

- İki Kadın: 21 Haziran 2026 Pazar, 19:30 - Maske Sanat Tiyatro.

- Stand-up Alsancak Açık Mikrofon Gecesi: 21 Haziran 2026 Pazar, 19:30 - Sardunya Alsancak.

- Stand Up Hekim Işık’ı Muhammed Işık Deniz: 21 Haziran 2026 Pazar, 21:15 - Sardunya Alsancak.

Sinema (Haftanın Yeni Vizyon Filmleri)

  • Oyuncak Hikayesi 5: Aile, Animasyon, Komedi.

  • Robin Hood'un Ölümü: Aksiyon, Gerilim, Macera.

  • Koloni: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim.

  • Normal: Aksiyon, Dedektif, Gerilim.

  • Cinhar: Korku.

  • Dakhul: Korku.

  • Ick: Bilim Kurgu.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro ve Gösteri Etkinlikleri

7 Kocalı Hürmüz (Müzikal): 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:00 - CSO Ada Ankara / Bankkart Mavi Salon.

- Magic Bubbles (Çocuk/Aile Gösterisi): 20 Haziran 2026 Cumartesi - CSO Ada Ankara Fuaye Alanı.

- Bugün Bir Alpay Erdem Stand Up: 20 Haziran 2026 Cumartesi - Route Ankara Sahnesi.

- Yani Stand Up 4lü Şov: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 21:00 - Fade Sahne.

- Ankara Açık Mikrofon Stand-up Gecesi: 20 Haziran 2026 Cumartesi - Editör Dükkan Kitap & Kahve & Komedi.

- Hatay Akademi Senfoni Orkestrası (Beyrut'un Yankısı: Bir Fairuz Senfonisi): 21 Haziran 2026 Pazar, 20:00 - CSO Ada Ankara / Ana Salon.

- Babamla Bir Hikaye (Babalar Günü Drama Atölyesi): 21 Haziran 2026 Pazar - Ezgisel Drama Atölyesi.

Sinema (Haftanın Yeni Vizyon Filmleri)

Oyuncak Hikayesi 5: Aile, Animasyon, Komedi.

- Robin Hood'un Ölümü: Aksiyon, Gerilim, Macera.

- Koloni: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim.

- Normal: Aksiyon, Dedektif, Gerilim.

- Cinhar: Korku.

- Dakhul: Korku.

- Ick: Bilim Kurgu.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro ve Gösteri Etkinlikleri

Aile ve Çocuk Fest: 20 ve 21 Haziran 2026, 11:00 - Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı (İçerisinde çocuk tiyatroları ve atölyeler barındırmaktadır).

- Alpay Erdem Stand Up: 21 Haziran 2026 Pazar - ArtCorner Sahne / Cassaba Modern.

Sinema (Haftanın Yeni Vizyon Filmleri)

Oyuncak Hikayesi 5: Aile, Animasyon, Komedi.

- Robin Hood'un Ölümü: Aksiyon, Gerilim, Macera.

- Koloni: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim.

- Normal: Aksiyon, Dedektif, Gerilim.

- Cinhar: Korku.

- Dakhul: Korku.

- Ick: Bilim Kurgu.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro ve Gösteri Etkinlikleri

Fazıl Say (9. Akra Caz Festivali Kapanış Konseri): 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - Akra Antalya Açık Hava Sahnesi.

- Kuyucaklı Yusuf Muazzez: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 18:00 - Antalya Selda Bağcan Sahnesi.

- Lady Macbeth: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 19:15 - Antalya Selda Bağcan Sahnesi.

- İçimizdeki Şeytan: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 20:30 - Antalya Selda Bağcan Sahnesi.

- Mimar Sinan Akademi Yıl Sonu Galası: 21 Haziran 2026 Pazar, 20:00 - Erdem Bayazıt Kültür Merkezi.

Sinema (Haftanın Yeni Vizyon Filmleri)

Oyuncak Hikayesi 5: Aile, Animasyon, Komedi.

- Koloni: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim.

- Normal: Aksiyon, Dedektif, Gerilim.

- Cinhar: Korku.

- Dakhul: Korku.

- Ick: Bilim Kurgu.

- Mürebbiye: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 17:00 - Antalya Selda Bağcan Sahnesi.

- Robin Hood'un Ölümü: Aksiyon, Gerilim, Macera.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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