Gurbetçiler de Rotayı Yunanistan'a Çevirdi: 'Zamanla Türkiye'ye Kimse Gelmez'

Belçika'dan Türkiye'ye gelirken Yunanistan'da 4 gece 5 güne 20 bin TL ödeyen gurbetçi sosyal medyada gündem oldu. Aynı tatilin Türkiye'de 146 bin TL'ye geldiğini söyleyen Gurbetçi, 'Zamanla Türkiye'ye kimse gelmez' dedi.
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Belçika'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Türkiye'de tatil yapmak yerine Yunanistan'da tatil yapmanın çok daha uygun fiyata mal olduğunu söyledi.
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Türkiye'de 4 gece 5 gün tatil fiyatı aldığını söyleyen gurbetçi '146 bin lira istediler, Yunanistan'da 20 bin liraya tatil yaptık. Zamanla Türkiye'ye kimse gelmez.' dedi.
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