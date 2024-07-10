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Gurbetçiler de Rotayı Yunanistan'a Çevirdi: 'Zamanla Türkiye'ye Kimse Gelmez'

Gurbetçiler de Rotayı Yunanistan'a Çevirdi: 'Zamanla Türkiye'ye Kimse Gelmez'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 16:10

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Belçika'dan Türkiye'ye gelirken Yunanistan'da 4 gece 5 güne 20 bin TL ödeyen gurbetçi sosyal medyada gündem oldu. Aynı tatilin Türkiye'de 146 bin TL'ye geldiğini söyleyen Gurbetçi, 'Zamanla Türkiye'ye kimse gelmez' dedi.

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Belçika'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Türkiye'de tatil yapmak yerine Yunanistan'da tatil yapmanın çok daha uygun fiyata mal olduğunu söyledi.

Belçika'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Türkiye'de tatil yapmak yerine Yunanistan'da tatil yapmanın çok daha uygun fiyata mal olduğunu söyledi.

Türkiye'de 4 gece 5 gün tatil fiyatı aldığını söyleyen gurbetçi '146 bin lira istediler, Yunanistan'da 20 bin liraya tatil yaptık. Zamanla Türkiye'ye kimse gelmez.' dedi.

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