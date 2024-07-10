Gurbetçiler de Rotayı Yunanistan'a Çevirdi: 'Zamanla Türkiye'ye Kimse Gelmez'

Belçika'dan Türkiye'ye gelirken Yunanistan'da 4 gece 5 güne 20 bin TL ödeyen gurbetçi sosyal medyada gündem oldu. Aynı tatilin Türkiye'de 146 bin TL'ye geldiğini söyleyen Gurbetçi, 'Zamanla Türkiye'ye kimse gelmez' dedi.