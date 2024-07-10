Hassas Mikrofonla Kaydedildi: Yavru Sincabın Yemek Yerken Çıkardığı Sesler İçinizi Eritecek

Dani Connor Wild isimli bir Twitter (X) hesabı yavru sincabın yemek yediği anları hassas mikrofonla kayda aldı. Küçük sincabın mutluluktan çıkardığı sesler izleyenlerin tatlılıktan içini eritti.
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Dani Connor Wild adlı Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kadın, anneleri trafik kazasında ölmüş 4 sincaba sahip çıktı.
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Her gün ormana sincapları beslemeye giden genç kadın, yemek yiyen bir yavrunun çıkardığı sesleri yüksek hassasiyete sahip mikrofonla kayda aldı.
Küçük sincabın o anları izleyenlerin tatlılıktan içini eritti. İşte o görüntüler; 📹
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Oyyyy şekerpare 🥰🥰🥰
😋💝💖❤🧡👏🥰💗💕💛🤗😘💖
Yaradana kurban 🥰