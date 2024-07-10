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Cübbeli Ahmet'ten Tarikatlara 'Liyakat' Vurgulu Sert Eleştiri! 'Tarikatlar Çiftlik, Aile Şirketi'

Cübbeli Ahmet'ten Tarikatlara 'Liyakat' Vurgulu Sert Eleştiri! 'Tarikatlar Çiftlik, Aile Şirketi'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 09:53

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Tepki çeken çıkışlarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) tarikat ve cemaatlere 'liyakat' vurgulu eleştirilerde bulundu. Tarikat ve cemaatlerin holdingleştiğini söyleyen Ünlü, 'Oralar zaten çiftlik, babadan oğula. Aile şirketleri, holdingler...' dedi. 

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarikat ve cemaatlerin işleyişiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarikat ve cemaatlerin işleyişiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ekol TV canlı yayınında sunucu Çağlar Cilara ile 'liyakat' üzerine konuşma yapan Ünlü, tarikat ve cemaatlerin holdingleştiğini söyledi.

Ekol TV canlı yayınında sunucu Çağlar Cilara ile 'liyakat' üzerine konuşma yapan Ünlü, tarikat ve cemaatlerin holdingleştiğini söyledi.

Sunucu Çağlar Cilara'nın 'Liyakat mevzusu tarikat, cemaatlerde de çok tartışılıyor.' ifadesi üzerine konuşan Ünlü, 'Oralar Zaten çiftlik, aile şirketleri holdingler... Bütün dünya yıkılıyor işte. Bir defa dernek ve vakıf yapılarında bu kadar Müslüman sevenin sayanın var. Dürüst 5 kişi bulamadın mı, her yere oğlun giriyor.' dedi.

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