Cübbeli Ahmet'ten Tarikatlara 'Liyakat' Vurgulu Sert Eleştiri! 'Tarikatlar Çiftlik, Aile Şirketi'

Yurdun Dört Bir Yanından Özgür Özel’in Çağrı Yaptığı Işık Açma-Kapama Eylemine Katılanlar

Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Bir Aile Misafir Davet Ettiği İçin Alışverişe Çıktı ve İhtiyaçlar 7 Bin TL’yi Geçti