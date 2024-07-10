Görüş Bildir
Haberler
Video
Galatasaray'ın Gol Sevinci Yarıda Kaldı! Hakemin Düdüğü Çalmasıyla Beşiktaşlı Oyuncular Santradan Gol Attı

Galatasaray'ın Gol Sevinci Yarıda Kaldı! Hakemin Düdüğü Çalmasıyla Beşiktaşlı Oyuncular Santradan Gol Attı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 08:51

İçerik Devam Ediyor

U-15 Yıldız Kızlar Ligi'nde gol attıktan sonra büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcuların sevinci kısa sürdü. Hakemin düdüğü çalmasıyla birlikte Beşiktaşlı futbolcular santradan gol attı.

Galatasaraylı oyuncular gol sonrası neye uğradığını şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

U-15 Yıldız Kızlar Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmada Galatasaray'ın 2'nci golü sonrası takımın sevinci esnasında ilginç bir olay yaşandı.

U-15 Yıldız Kızlar Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmada Galatasaray'ın 2'nci golü sonrası takımın sevinci esnasında ilginç bir olay yaşandı.

Hakemin düdüğüyle birlikte hızlıca santra yapan Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaraylı oyuncuların şaşkın bakışları arasında golü buldu.

Hakemin düdüğüyle birlikte hızlıca santra yapan Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaraylı oyuncuların şaşkın bakışları arasında golü buldu.

Karşılıklı gollerin atıldığı anlar tribünde izleyen bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşılaşma 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
11
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halil Değerli

Zekâ her zaman gerekli... 👍👍👍👏👏👏

muhammed kurşunlu

Kural bilmemenin azizligi. Futbol kurallari geregi santra yapilmasi icin iki takim oyunculari kendi yari sahalarinda olmalari yeterli. Kirmizili futbolcular... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.