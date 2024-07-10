Galatasaray'ın Gol Sevinci Yarıda Kaldı! Hakemin Düdüğü Çalmasıyla Beşiktaşlı Oyuncular Santradan Gol Attı

U-15 Yıldız Kızlar Ligi'nde gol attıktan sonra büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcuların sevinci kısa sürdü. Hakemin düdüğü çalmasıyla birlikte Beşiktaşlı futbolcular santradan gol attı.
Galatasaraylı oyuncular gol sonrası neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
U-15 Yıldız Kızlar Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmada Galatasaray'ın 2'nci golü sonrası takımın sevinci esnasında ilginç bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakemin düdüğüyle birlikte hızlıca santra yapan Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaraylı oyuncuların şaşkın bakışları arasında golü buldu.
Karşılıklı gollerin atıldığı anlar tribünde izleyen bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşılaşma 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Zekâ her zaman gerekli... 👍👍👍👏👏👏
Kural bilmemenin azizligi. Futbol kurallari geregi santra yapilmasi icin iki takim oyunculari kendi yari sahalarinda olmalari yeterli. Kirmizili futbolcular... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.