iShowSpeed “İlk Hareket Eden Gay’dir” Deyince Ibrahimoviç 3 Dakika Boyunca Hareketsiz Kaldı

Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından iShowSpeed her geçen gün gündemde olmayı başarıyor. Şimdilerde ise ünlü futbolcu Ibrahimoviç ile yayınladığı bir videosuyla sosyal medyanın viralleri arasında. iShowSpeed’in Ibrahimoviç ile araçtayken birden “İlk hareket eden gay’dir” demesi üzerine olay başlıyor.