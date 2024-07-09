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iShowSpeed “İlk Hareket Eden Gay’dir” Deyince Ibrahimoviç 3 Dakika Boyunca Hareketsiz Kaldı

iShowSpeed “İlk Hareket Eden Gay’dir” Deyince Ibrahimoviç 3 Dakika Boyunca Hareketsiz Kaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 23:38

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Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından iShowSpeed her geçen gün gündemde olmayı başarıyor. Şimdilerde ise ünlü futbolcu Ibrahimoviç ile yayınladığı bir videosuyla sosyal medyanın viralleri arasında. iShowSpeed’in Ibrahimoviç ile araçtayken birden “İlk hareket eden gay’dir” demesi üzerine olay başlıyor.

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İkili galibiyeti birbirlerine vermemek için tam 3 dakika boyunca kımıldamıyor.

İkili galibiyeti birbirlerine vermemek için tam 3 dakika boyunca kımıldamıyor.

Ardından ise iShowSpeed dayanamıyor ve kazanan Ibrahimoviç oluyor.

Ardından ise iShowSpeed dayanamıyor ve kazanan Ibrahimoviç oluyor.

İşte o anlar 👇

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