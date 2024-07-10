Marketten Aldığı Sütün İçinden Çıkan Şeyi Öğürerek Kaydetti: 'İçinden Çıkana Bak, Slime Unutmuşlar'

Sosyal medya platformu TikTok'ta video çeken bir kişi marketten aldığı sütün içinden jelimsi beyaz bir maddenin çıktığı anları kameralara gösterdi. Paketin içinden çıkan şeyi eline alan genç videoyu öğürerek kaydetti.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Denizcvdr' isimli bir hesap marketten aldığı sütün içinden çıkan garip maddeyi kameralara kaydetti.
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Sütün içinden çıkardığı beyaz jelimsi maddeyi eline alan genç, videoyu öğürerek çekti ve ''İçinden çıkana bak, slime unutmuşlar' dedi. İşte o anlar; 📹
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