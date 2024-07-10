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Sahaya Giren Taraftarı Durdurmak İsteyen Güvenlik Görevlisi, Alvaro Morata’yı Sakatladı!

Sahaya Giren Taraftarı Durdurmak İsteyen Güvenlik Görevlisi, Alvaro Morata’yı Sakatladı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 10:41

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EURO 2024'te yarıfinal mücadelesi sonrası akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Futbolcularla selfi çektirmek için sahaya giren taraftarı durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisi dengesini kaybedip düşerken İspanya'nın forveti Alvaro Morata'yı sakatladı. Olay sonrası Morata'nın sekerek ilerlediği görünürken, güvenlik görevlisi futbolcudan özür diledi. 

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EURO 2024 yarı final mücadelesinde Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdıran İspanya'nın kutlamaları esnasında talihsiz bir an yaşandı.

EURO 2024 yarı final mücadelesinde Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdıran İspanya'nın kutlamaları esnasında talihsiz bir an yaşandı.

Futbolcularla selfi yapmak için sahaya giren taraftarı durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisi kayıp yere düşerken İspanya'nın forveti Alvaro Morata'yı sakatladı.

Futbolcularla selfi yapmak için sahaya giren taraftarı durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisi kayıp yere düşerken İspanya'nın forveti Alvaro Morata'yı sakatladı.

Talihsiz kaza sonrası Morata'nın sekerek ilerlediğin görülürken, güvenlik görevlisi özür diledi. O anlar kameralara yansıdı; 📹

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