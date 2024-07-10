Sahaya Giren Taraftarı Durdurmak İsteyen Güvenlik Görevlisi, Alvaro Morata’yı Sakatladı!

EURO 2024'te yarıfinal mücadelesi sonrası akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Futbolcularla selfi çektirmek için sahaya giren taraftarı durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisi dengesini kaybedip düşerken İspanya'nın forveti Alvaro Morata'yı sakatladı. Olay sonrası Morata'nın sekerek ilerlediği görünürken, güvenlik görevlisi futbolcudan özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EURO 2024 yarı final mücadelesinde Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdıran İspanya'nın kutlamaları esnasında talihsiz bir an yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolcularla selfi yapmak için sahaya giren taraftarı durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisi kayıp yere düşerken İspanya'nın forveti Alvaro Morata'yı sakatladı.
Talihsiz kaza sonrası Morata'nın sekerek ilerlediğin görülürken, güvenlik görevlisi özür diledi. O anlar kameralara yansıdı; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın