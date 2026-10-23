Cansız Bedeni Bulunmuştu: Vali Yardımcısının Ölümünde Yasak Aşk İddiası
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, 8 Ekim'de ölü bulunmuştu. Ayrancı'nın yaşamına son verdiği ileri sürülürken şüpheli ölümle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre 46 yaşındaki Ayrancı'nın ölümünden kısa süre önce eşiyle arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre tartışmanın merkezinde, kente birkaç ay önce atanan bir başsavcı vekiliyle Ayrancı arasında olduğu ileri sürülen yasak aşk bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
Vali Yardımcısı yaşamına son vermişti: Yasak aşk iddiası.
Baba, intihar iddialarına sert tepki göstermişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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