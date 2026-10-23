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Cansız Bedeni Bulunmuştu: Vali Yardımcısının Ölümünde Yasak Aşk İddiası

Cansız Bedeni Bulunmuştu: Vali Yardımcısının Ölümünde Yasak Aşk İddiası

Afyonkarahisar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 10:52
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, 8 Ekim'de ölü bulunmuştu. Ayrancı'nın yaşamına son verdiği ileri sürülürken şüpheli ölümle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre 46 yaşındaki Ayrancı'nın ölümünden kısa süre önce eşiyle arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre tartışmanın merkezinde, kente birkaç ay önce atanan bir başsavcı vekiliyle Ayrancı arasında olduğu ileri sürülen yasak aşk bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Sözcü-Veli Toprak

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Vali Yardımcısı yaşamına son vermişti: Yasak aşk iddiası.

Vali Yardımcısı yaşamına son vermişti: Yasak aşk iddiası.

Sözcü'nün haberinde yer alan iddialara göre, yaklaşık 3 ay önce Afyonkarahisar'a atanan bir başsavcı vekili ile İhsan Ayrancı arasında bir yakınlık olduğu öne sürüldü. Bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Ayrancı'nın eşinin, telefonda başsavcı vekilinden gelen mesajları görmesinin ardından durumu takip etmeye başladığı iddia edildi.

İddiaya göre olayın yaşandığı gün Ayrancı, Gecek Kaplıcaları bölgesindeki valilik konutuna gitti. Eşinin de konuta gelerek kapının açılmasını istediği, görgü tanıklarının aktarımına göre içeride kimin olduğunu sorduğu öne sürüldü. Konuttan ayrılan Ayrancı, kısa süre sonra aracında ölü bulundu.

Ayrancı'nın yaşamına son verdiği ileri sürülürken başsavcı vekilinin evli olduğunu bilmediğini söyleyerek 'Ben bekar olduğunu zannediyordum' dediği iddia edildi. 

İddialara göre başsavcı vekili olayın ardından sağlık raporu alarak kentten ayrıldı, görev yeri de değiştirildi. Afyonkarahisar Valiliği ise daha önce yaptığı açıklamada ölüme ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

Baba, intihar iddialarına sert tepki göstermişti.

İhsan Ayrancı'nın Amasya'daki cenaze töreni

Ayrancı için önce Afyonkarahisar Valiliği önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, 8 aydır birlikte çalıştıklarını belirterek büyük bir üzüntü ve şok içinde olduğunu dile getirdi. Ayrancı'nın naaşı daha sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyüne götürüldü ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Ayrancı'nın babası Adem Ayrancı, oğlunun cenaze töreninde intihar iddialarına tepki gösterdi. Baba Ayrancı, “Benim evladımı intihar etti diyorlarmış. Şu üzüntülü ortamda takip edemiyorum ama kulağıma geldi. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye? Kardeşlerim, evladımın bize ulaşan bir borcu yoktur. Bana borcu vardır diyen varsa ya helal etsin ya da bu fakiri pür taksirden istesin. Evlatlarından istesin. Amcalarından, dayılarından istesin” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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