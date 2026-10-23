Cansız Bedeni Bulunmuştu: Vali Yardımcısının Ölümünde Yasak Aşk İddiası

Sözcü'nün haberinde yer alan iddialara göre, yaklaşık 3 ay önce Afyonkarahisar'a atanan bir başsavcı vekili ile İhsan Ayrancı arasında bir yakınlık olduğu öne sürüldü. Bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Ayrancı'nın eşinin, telefonda başsavcı vekilinden gelen mesajları görmesinin ardından durumu takip etmeye başladığı iddia edildi.

İddiaya göre olayın yaşandığı gün Ayrancı, Gecek Kaplıcaları bölgesindeki valilik konutuna gitti. Eşinin de konuta gelerek kapının açılmasını istediği, görgü tanıklarının aktarımına göre içeride kimin olduğunu sorduğu öne sürüldü. Konuttan ayrılan Ayrancı, kısa süre sonra aracında ölü bulundu.

Ayrancı'nın yaşamına son verdiği ileri sürülürken başsavcı vekilinin evli olduğunu bilmediğini söyleyerek 'Ben bekar olduğunu zannediyordum' dediği iddia edildi.

İddialara göre başsavcı vekili olayın ardından sağlık raporu alarak kentten ayrıldı, görev yeri de değiştirildi. Afyonkarahisar Valiliği ise daha önce yaptığı açıklamada ölüme ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.