Maaş Günü ATM'ye Giden Eli Boş Dönüyor

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre ATM'de kriz baş gösterdi. Sorunun temelinde aslında basit bir denklem yatıyor. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşın tek seferde çektiği nakit de artıyor. Ancak ATM'lerin içine sığan banknot miktarı aynı hızla büyümüyor. Bu yüzden makineler, özellikle maaşların ve emekli aylıklarının hesaplara geçtiği günlerde gün ortasına varmadan boşalabiliyor.

Bankalar cephesinde de tablo kolay değil. ATM'leri daha sık doldurmak; para taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu masraflarını doğrudan artırıyor. Talebin doğru tahmin edilemediği noktalarda ise makineler gün içinde saatlerce hizmet dışı kalabiliyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki ATM sayısı 56 bin 814'e ulaştı. Bu rakama rağmen arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması kaynaklı şikayetlerin haftalık 1500'ün üzerine çıktığı belirtiliyor.