Maaş Günü ATM'ye Giden Eli Boş Dönüyor
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Maaş ya da emekli aylığının yattığı gün ATM önünde sıraya girip eli boş dönmek, pek çok vatandaşın ortak derdi haline geldi. Makinelerin bir kısmı nakit tükendiği için, bir kısmı ise arıza ve para sıkışması nedeniyle hizmet veremiyor. Türkiye'deki ATM sayısı 56 bini aşsa da bu sorunlar her hafta 1500'ü aşkın şikayete konu oluyor.
ATM krizi: Haftada 1500 şikayet var.
ATM'ye giden eli boş dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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