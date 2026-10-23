article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Maaş Günü ATM'ye Giden Eli Boş Dönüyor

Maaş Günü ATM'ye Giden Eli Boş Dönüyor

Emekli Maaşı ATM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 10:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Maaş ya da emekli aylığının yattığı gün ATM önünde sıraya girip eli boş dönmek, pek çok vatandaşın ortak derdi haline geldi. Makinelerin bir kısmı nakit tükendiği için, bir kısmı ise arıza ve para sıkışması nedeniyle hizmet veremiyor. Türkiye'deki ATM sayısı 56 bini aşsa da bu sorunlar her hafta 1500'ü aşkın şikayete konu oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATM krizi: Haftada 1500 şikayet var.

ATM krizi: Haftada 1500 şikayet var.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre ATM'de kriz baş gösterdi. Sorunun temelinde aslında basit bir denklem yatıyor. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşın tek seferde çektiği nakit de artıyor. Ancak ATM'lerin içine sığan banknot miktarı aynı hızla büyümüyor. Bu yüzden makineler, özellikle maaşların ve emekli aylıklarının hesaplara geçtiği günlerde gün ortasına varmadan boşalabiliyor.

Bankalar cephesinde de tablo kolay değil. ATM'leri daha sık doldurmak; para taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu masraflarını doğrudan artırıyor. Talebin doğru tahmin edilemediği noktalarda ise makineler gün içinde saatlerce hizmet dışı kalabiliyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki ATM sayısı 56 bin 814'e ulaştı. Bu rakama rağmen arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması kaynaklı şikayetlerin haftalık 1500'ün üzerine çıktığı belirtiliyor.

ATM'ye giden eli boş dönüyor.

ATM'ye giden eli boş dönüyor.

Vatandaşların en sık dile getirdiği sorunların başında, para çekme işleminde tutar hesaptan düştüğü halde makinenin nakit vermemesi geliyor. ATM'ye yatırılan paranın hesaba geçmemesi de sık karşılaşılan durumlar arasında. Cihaz arızaları, yıpranmış banknotlar ve sayma mekanizmasındaki aksaklıklar paranın makinenin içinde sıkışıp kalmasına yol açabiliyor.

Sorunun en ağır hissedildiği yerler ise tek bir ATM'ye bağlı kasabalar ve küçük yerleşimler. Buradaki makine bozulduğunda vatandaş parasını çekebilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalıyor; bu da hem zaman hem de yol masrafı demek. Emekliler, maaşını nakit kullananlar ve ulaşım imkanı kısıtlı olanlar bu durumdan en çok etkilenen kesim olarak öne çıkıyor.

Aynı makinede art arda yaşanan aksaklıklar da ayrı bir tepki konusu. Aynı ATM'de üst üste üç kez başarısız para çekme denemesi, tekrarlayan hizmet hatası şikayetine dönüşebiliyor. Tüketici dernekleri bu şikayetlerin sistemli şekilde takip edilmesini ve sürekli tekrar eden sorunlar için etkili çözüm mekanizmaları kurulmasını talep ediyor.

Teknik personel ise arızanın merkezi sisteme bildirilmesinin, sorunun hemen giderildiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Düzenli bakım, arıza kayıtlarının analiz edilmesi, sık bozulan cihazların yenilenmesi ve nakit planlamasının iyileştirilmesiyle kesintilerin azaltılabileceği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın