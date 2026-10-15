Banka Hesabını Şüpheli Duruma Düşürecek 4 İşlem Belli Oldu!
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Banka hesabı olanlar dikkat! MASAK, banka hesabını şüpheli duruma düşürecek 4 işlemi açıkladı. Banka hesabını bir arkadaşına, akrabasına ya da iş ortağına kullandıranları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yayımladığı rehber ile bankaların hangi para hareketlerine dikkat edeceğini tek tek sıraladı.
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Hesabı para karşılığı kiralamak şart değil: Arkadaşa kullandırmak da incelemeye girebiliyor.
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Bankaların mercek altına alacağı 4 işlem belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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