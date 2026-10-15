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Banka Hesabını Şüpheli Duruma Düşürecek 4 İşlem Belli Oldu!

Banka Hesabını Şüpheli Duruma Düşürecek 4 İşlem Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 17:51
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Banka hesabı olanlar dikkat! MASAK, banka hesabını şüpheli duruma düşürecek 4 işlemi açıkladı. Banka hesabını bir arkadaşına, akrabasına ya da iş ortağına kullandıranları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yayımladığı rehber ile bankaların hangi para hareketlerine dikkat edeceğini tek tek sıraladı.

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Hesabı para karşılığı kiralamak şart değil: Arkadaşa kullandırmak da incelemeye girebiliyor.

Hesabı para karşılığı kiralamak şart değil: Arkadaşa kullandırmak da incelemeye girebiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın rehberi, kiralık hesap kavramını sanıldığından çok daha geniş tutuyor. Yalnızca birkaç bin lira karşılığında hesabını başkasına devredenler değil, arkadaşlık, akrabalık ya da iş ilişkisi nedeniyle hesabını bir başkasının kullanımına açanlar da işlemin niteliğine göre risk grubuna girebiliyor.

Özellikle hesaba yatan paranın başka birinin talimatıyla farklı hesaplara gönderilmesi ve hesap sahibinin bu paranın nereden geldiğini, ne amaçla aktarıldığını bilmemesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu tablo, şüpheli işlem değerlendirmesi için yeterli bir işaret sayılabiliyor.

Rehberde bu tür hesapların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması gibi faaliyetlerde araç olarak kullanılabildiğine dikkat çekiliyor. Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmalarında ortaya çıkan kiralık hesap ağları da düzenlemenin arka planını oluşturuyor.

Bankaların mercek altına alacağı 4 işlem belli oldu.

Bankaların mercek altına alacağı 4 işlem belli oldu.

MASAK, finansal kuruluşların özellikle takip etmesi gereken işlem örüntülerini şöyle sıraladı:

  • Hesap sahibinin geliri ya da mesleğiyle açıklanamayan yoğun para hareketleri

  • Birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda kişiden gelen paranın kısa sürede başka hesaplara aktarılması

  • Hesabın ağırlıklı olarak para toplayıp dağıtmak için kullanılması

  • Birden fazla hesabın aynı cihaz ya da aynı internet bağlantısı üzerinden yönetilmesi

Bu göstergelerden biri ya da birkaçı tespit edildiğinde banka, hesap sahibinden paranın kaynağı ve transferin amacı hakkında açıklama isteyebiliyor. Hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanıldığına dair güçlü belirtiler varsa mobil ve internet bankacılığı sınırlandırılabiliyor ya da tamamen kapatılabiliyor, banka kartlarının kullanımı durdurulabiliyor ve para transfer limitleri düşürülebiliyor.

Risk devam ederse müşteriye yeni finansal ürün verilmemesi ve bağlantılı hesapların daha sık izlenmesi de gündeme geliyor. Riskin giderilemediği ya da hesabın fiilen başkaları tarafından yönetildiğinin anlaşıldığı durumlarda banka, müşteriyle çalışmayı sonlandırmayı da değerlendirebiliyor.

Ancak her şüpheli transfer hesabın otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor; tedbirler işlemin niteliğine ve risk düzeyine göre belirleniyor. Rehberde ayrıca yalnızca IBAN paylaşmanın ya da başka birinden para almanın tek başına suç veya kiralık hesap kullanımı sayılmadığının altı çiziliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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