Banka Hesabını Şüpheli Duruma Düşürecek 4 İşlem Belli Oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın rehberi, kiralık hesap kavramını sanıldığından çok daha geniş tutuyor. Yalnızca birkaç bin lira karşılığında hesabını başkasına devredenler değil, arkadaşlık, akrabalık ya da iş ilişkisi nedeniyle hesabını bir başkasının kullanımına açanlar da işlemin niteliğine göre risk grubuna girebiliyor.

Özellikle hesaba yatan paranın başka birinin talimatıyla farklı hesaplara gönderilmesi ve hesap sahibinin bu paranın nereden geldiğini, ne amaçla aktarıldığını bilmemesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu tablo, şüpheli işlem değerlendirmesi için yeterli bir işaret sayılabiliyor.

Rehberde bu tür hesapların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması gibi faaliyetlerde araç olarak kullanılabildiğine dikkat çekiliyor. Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmalarında ortaya çıkan kiralık hesap ağları da düzenlemenin arka planını oluşturuyor.