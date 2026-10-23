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BİM'e Tekerlekli Organizer Geliyor! 30 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Tekerlekli Organizer Geliyor! 30 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2026 - 10:47
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30 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm 289 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm 249 TL

  • Tam Fermuarlı Polar Kadın 329 TL

  • Tam Fermuarlı Polar Çocuk 249 TL

  • Dynamic Sweat Bisiklet Yaka Uzun Kollu 499 TL

  • Lotto Mont Erkek 799 TL

  • Kappa İçi Tüylü Keçe Terlik Erkek 299 TL

  • Kappa İçi Tüylü Keçe Terlik Kadın 299 TL

  • BabyCo Figürlü Pelüş Battaniye 80x80 cm 349 TL

  • Masa Örtüsü 140x180 cm 249 TL

  • Padişah Tüylü Yolluk 80x150 cm 499 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm+30 259 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 359 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL

  • Ayak Paspası 40x60 cm 199 TL

  • El Havlusu 50x100 cm 179 TL

  • Banyo Havlusu 70x140 cm 299 TL

  • Banyo Paspas Takımı 50x60 cm + 60x100 cm 2'li 369 TL

  • Penye Şal 65x170 cm 89 TL

  • Ev İçi Örme Patik 89 TL

  • Soket Çorap Çeşitleri Çocuk 3'lü 59 TL

  • Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın / Erkek 2'li 139 TL

  • Destekli İç Çamaşır Büstiyer 109 TL

Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL

Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL

  • Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 5 L 129 TL

  • Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 3'lü 179 TL

  • 4 Katlı Yemek Taşıma Kabı 4x1500 ml 199 TL

  • Ayaklı Kurabiyelik 13,6x13,6x21,5 cm 99 TL

  • Ayaklı Kurabiyelik 11,5x11,5x18 cm 69 TL

  • Sürahi 1,85 L 99 TL

  • Yaprak Şekilli Salata Servis Seti 219 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 65 TL

  • Kare Badya 13,5 L 89 TL

  • Okyanus Home Rendeli Narenciye Sıkacağı 169 TL

  • Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 69 TL

  • Smaer Shiny Sprey Mop Set 299 TL

  • İnci Askı Seti 5'li 89 TL

  • 2 Katlı Tekerlekli Organizer 179 TL

  • Telefon Tutucu 7x10x10 cm 17 TL

Chef's Professional Karnıyarık Tencere 699 TL

Chef's Professional Karnıyarık Tencere 699 TL

  • Emsan Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml 6'lı 999 TL

  • Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc 21,8 cm 189 TL

  • Colorina Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm 109 TL

  • Colorina Gravürlü Cam Kayık Tabak 21 cm 69 TL

  • English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4'lü 359 TL

  • LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc 6'lı 149 TL

  • LAV Nez Çay Bardağı 175 cc 6'lı 159 TL

  • LAV Cleo Cam Kase 620 cc 55 TL

  • LAV Cleo Cam Kase 390 cc 45 TL

  • Glass in love Desenli Cam Saklama Kabı 360 ml 55 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kupa 210 ml 3'lü 189 TL

  • Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 10,5x24,5 cm 99 TL

  • Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm 119 TL

  • Rakle Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı 100 cc 2'li 109 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 89 TL

  • Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 109 TL

  • Dolma Kapağı 21 cm 55 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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