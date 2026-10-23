BİM'e Tekerlekli Organizer Geliyor! 30 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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30 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL
Chef's Professional Karnıyarık Tencere 699 TL
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