ŞOK'a Columbia Ayakkabı Geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 24 - 27 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Toysup Manyetik Yapı Blokları 48 Parça 1.290 TL
Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi 250 TL
Columbia Echo Mountain 25 L Backpack Sırt Çantası 3.999 TL
Columbia Voyager FLX PCT Ayakkabı Erkek Siyah/Beyaz 5.999 TL
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