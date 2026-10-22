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ŞOK'a Columbia Ayakkabı Geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Columbia Ayakkabı Geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.10.2026 - 13:00
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ŞOK 24 - 27 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Toysup Manyetik Yapı Blokları 48 Parça 1.290 TL

Toysup Manyetik Yapı Blokları 48 Parça 1.290 TL

  • Hot Wheels Tekli Araba 129 TL

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 499 TL

  • Oto Çekici Seti 250 TL

  • Kuromi / Hello Kitty Pırpır Uçak 250 TL

  • Tekli Karakter Araba 499 TL

  • Gokidy Oyun Evi Dişçi Seti 999 TL

  • Lahana Bebek 699 TL

  • Dart 450 TL

  • Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri 125 TL

  • Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip 599 TL

  • Çek Bırak Nostaljik Metal Araba 199 TL

  • Oyuncak Karavan 350 TL

  • Blok Çiçek Çeşitleri 150 TL

  • Dağılan Araç 150 TL

  • Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar 199 TL

  • Klasik Motosiklet 150 TL

  • Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL

Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi 250 TL

Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi 250 TL

  • Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti 6'lı 275 TL

  • Petite Patisserie Cam Servis Tabağı 175 TL

  • Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepkisi 325 TL

  • Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepkisi 250 TL

  • Borcam Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti 225 TL

  • Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik 425 TL

  • Hascevher Demlikli Çaydanlık 1.490 TL

  • Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti 225 TL

  • Borosilikat Cam Latte Seti 225 TL

  • Renkli Cam Termos 325 TL

  • Gold Metal Sunum Tepkisi Çeşitleri 50 TL

  • Rooc Kristal Pasta Seti 175 TL

  • Sos Şişesi Çeşitleri 39,50 TL

  • Sos Şişesi 700 ml 50 TL

  • Un Eleği 100 TL

  • Çift Renkli Badya 75 TL

  • Katlanır Mikser Kabı 125 TL

  • Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri 100 TL

  • Pasta Mumu ve Altlığı 39,95 TL

  • Cricket Taşlı Çakmak 39,95 TL

Columbia Echo Mountain 25 L Backpack Sırt Çantası 3.999 TL

Columbia Echo Mountain 25 L Backpack Sırt Çantası 3.999 TL

  • Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı Bej 4.499 TL

  • Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah 4.999 TL

  • Columbia Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri 5.499 TL

  • Columbia Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej 5.999 TL

  • Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz 4.999 TL

  • Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz 4.999 TL

  • Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Erkek Siyah/Bej 5.499 TL

İndirimli Columbia ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Columbia Voyager FLX PCT Ayakkabı Erkek Siyah/Beyaz 5.999 TL

Columbia Voyager FLX PCT Ayakkabı Erkek Siyah/Beyaz 5.999 TL

  • Columbia Benson Crz Ayakkabı Erkek Beyaz/Siyah 4.999 TL

  • Columbia Konos Trs Outdry Ayakkabı Kadın Mavi 5.799 TL

  • Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Erkek Bej 5.999 TL

  • Columbia Voyager Flx Ayakkabı Erkek Beyaz 5.999 TL

  • Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Kadın Ekru 4.999 TL

  • Columbia Bahama X Relaxed Ayakkabı Erkek Gri/Kahverengi 4.999 TL

  • Columbia Bethany Crz Ayakkabı Kadın Beyaz 4.999 TL

İndirimli Columbia ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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