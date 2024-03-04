Gülsultan Doğan: “Türkiye’de İlk Kez Komplikasyon Sigortasını MCAN Health Sundu”
Gülsultan Doğan: “Türkiye’de İlk Kez Komplikasyon Sigortasını MCAN Health Sundu”
Sağlık turizminde yenilikçi adımlarıyla tanınan MCAN Health, sektörde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de sağlık turistlerine yönelik komplikasyon sigortası sunan ilk şirket oldu. 2015 yılından bu yana sağlık turizmi alanında birçok yeniliğe imza atan MCAN Health, komplikasyon sigortasını kurulduğu ilk yıldan beri sunan ilk şirkettir.
MCAN Health'in Kurucusu ve CEO’su Gülsultan Doğan, sağlık turizmine yönelik komplikasyon sigortasının önemine dikkat çekiyor: “Sağlık turizminde hasta güvenliği ve memnuniyeti bizim için en önemli öncelik. Komplikasyon sigortası ile hastalarımızın tedavi sonrası oluşabilecek her türlü komplikasyona karşı güvende olmalarını sağlıyoruz.”
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Komplikasyon sigortası nedir, neleri kapsar?
“Sağlık turizminde ilklerin şirketi MCAN Health”
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