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Gülsultan Doğan: “Türkiye’de İlk Kez Komplikasyon Sigortasını MCAN Health Sundu”

Gülsultan Doğan: “Türkiye’de İlk Kez Komplikasyon Sigortasını MCAN Health Sundu”

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.03.2024 - 18:11

Sağlık turizminde yenilikçi adımlarıyla tanınan MCAN Health, sektörde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de sağlık turistlerine yönelik komplikasyon sigortası sunan ilk şirket oldu. 2015 yılından bu yana sağlık turizmi alanında birçok yeniliğe imza atan MCAN Health, komplikasyon sigortasını kurulduğu ilk yıldan beri sunan ilk şirkettir.

MCAN Health'in Kurucusu ve CEO’su Gülsultan Doğan, sağlık turizmine yönelik komplikasyon sigortasının önemine dikkat çekiyor: “Sağlık turizminde hasta güvenliği ve memnuniyeti bizim için en önemli öncelik. Komplikasyon sigortası ile hastalarımızın tedavi sonrası oluşabilecek her türlü komplikasyona karşı güvende olmalarını sağlıyoruz.”

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Komplikasyon sigortası nedir, neleri kapsar?

Komplikasyon sigortası nedir, neleri kapsar?

Komplikasyon sigortası, hastaların tedavi sürecinde veya sonrasında karşılaşabilecekleri olası komplikasyonlar sonucu ortaya çıkacak masrafları karşılamanın yanı sıra, seyahat sigortası kapsamındaki riskleri de içeriyor. Bu sigorta, sağlık turistlerinin Türkiye’deki konaklamaları sırasında karşılaşabilecekleri kaza, bagaj kaybı, hırsızlık gibi durumları da kapsıyor.

Doğan, MCAN Health öncülüğünde 2015 yılında bu alanda bir ilk olarak Amerika merkezli bir broker şirketi aracılığıyla sağlık turistlerine sunulan komplikasyon sigortasının bugün Türkiye’deki sigorta şirketleri tarafından da sunulmasının sevindirici olduğunu belirtiyor.

Komplikasyon sigortası, özellikle Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada’dan gelen sağlık turistleri tarafından büyük ilgi görüyor. Poliçenin, plastik cerrahi gibi tedavilere gelen hastalar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini söyleyen Doğan, MCAN Health'in sunduğu poliçenin, komplikasyon sonucu oluşacak sağlık giderlerini turistin kendi ülkesinde de karşıladığını vurguluyor.

“Sağlık turizminde ilklerin şirketi MCAN Health”

“Sağlık turizminde ilklerin şirketi MCAN Health”

MCAN Health, sağlık turizmi alanında yurt dışından gelen hastalara sunduğu kalite odaklı ve yenilikçi hizmetlerle dikkat çekiyor. Kurucu ve CEO Gülsultan Doğan'ın liderliğinde, firma saç ekimi, diş tedavileri ve plastik cerrahi operasyonları gibi alanlarda yüksek kalitede hizmetler sunarak hastaların sağlık ve özgüvenlerini artırıyor. Hasta memnuniyetini merkeze alan MCAN Health, operasyon sonrası sıkı bir takip süreci ile hastaların iyileşme süreçlerini yakından izliyor ve destek sağlıyor.

Gülsultan Doğan, 'MCAN Health olarak, hastalarımıza ayrıcalıklı ve titiz bir servis sunmayı hedefliyoruz. Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılarak topluma ve çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyoruz. Hibrit araç kullanımı ve başarılı tıp öğrencilerine burs sağlama gibi girişimlerimizle, sağlık turizminde fark yaratıyoruz.' dedi.

Gülsultan Doğan’a göre, Sağlık turizminde 'ilklerin şirketi' olarak bilinen MCAN Health, hasta deneyimini ön planda tutan yaklaşımıyla sektörde öne çıkıyor. Yurt dışı ofisler açma ve klinik sayısını artırma gibi planlarla büyümesini sürdüren firma, sağlık turizmi alanında Türkiye'nin dünyadaki konumunu daha da güçlendiriyor.

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