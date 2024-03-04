Gülsultan Doğan: “Türkiye’de İlk Kez Komplikasyon Sigortasını MCAN Health Sundu”

Komplikasyon sigortası, hastaların tedavi sürecinde veya sonrasında karşılaşabilecekleri olası komplikasyonlar sonucu ortaya çıkacak masrafları karşılamanın yanı sıra, seyahat sigortası kapsamındaki riskleri de içeriyor. Bu sigorta, sağlık turistlerinin Türkiye’deki konaklamaları sırasında karşılaşabilecekleri kaza, bagaj kaybı, hırsızlık gibi durumları da kapsıyor.

Doğan, MCAN Health öncülüğünde 2015 yılında bu alanda bir ilk olarak Amerika merkezli bir broker şirketi aracılığıyla sağlık turistlerine sunulan komplikasyon sigortasının bugün Türkiye’deki sigorta şirketleri tarafından da sunulmasının sevindirici olduğunu belirtiyor.

Komplikasyon sigortası, özellikle Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada’dan gelen sağlık turistleri tarafından büyük ilgi görüyor. Poliçenin, plastik cerrahi gibi tedavilere gelen hastalar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini söyleyen Doğan, MCAN Health'in sunduğu poliçenin, komplikasyon sonucu oluşacak sağlık giderlerini turistin kendi ülkesinde de karşıladığını vurguluyor.