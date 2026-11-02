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Garip Kont'un Ölüm Sebebinden Milyonluk Kaşelerin Yeni Sezon Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Garip Kont'un Ölüm Sebebinden Milyonluk Kaşelerin Yeni Sezon Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 18:46
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Televizyon dünyasında yeni hafta yine hareketli başladı ve ekranların perde arkasından gelen açıklamalar gün boyunca konuşuldu. Arka Sokaklar'ın unutulmaz kurt köpeği Garip Kont'un hikâyesinden dizi oyuncularının yeni sezon kaşelerine, pazar akşamının reyting yarışından Kim Milyoner Olmak İster'deki erken vedaya kadar 2 Kasım Pazartesi günü ekranlarda yaşanan her şeyi sizin için derledik.

Kaçıranlar için gelin, bugün neler yaşandığına birlikte bakalım.

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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun neden hayatını kaybettiğini yıllar sonra anlattı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun neden hayatını kaybettiğini yıllar sonra anlattı.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'da yıllarca Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan kurt köpeğine dair anılarını paylaşırken stüdyodakileri de duygulandırdı. Senaristlerin ısrarla Garip diye seslendiği köpeğin yalnızca gerçek adı olan Kont'a döndüğünü anlatan usta oyuncu, sadık dostunun 11 yaşında kulağında çıkan bir kist nedeniyle öldüğünü açıkladı. Çoruh, o gün sosyal medyada neden 'Meslektaşımı kaybettim' diye paylaşım yaptığını da bu hikâyeyle bir kez daha hatırlattı.

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Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak pazar akşamının zirvesini Ömür Usta'dan geri aldı.

Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak pazar akşamının zirvesini Ömür Usta'dan geri aldı.

Ekim ayında liderliği NOW'un yeni dizisi Ömür Usta'ya kaptıran Kanal D'nin yaz dizisi Daha 17, 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle Total listesinde yeniden birinci sıraya yükseldi. Bir hafta önce 0,68 puana açılan fark 0,13'e inerken Ömür Usta, AB'de 6,58 ve ABC1'de 7,23 ile iki listede de zirveyi kimseye bırakmadı. TRT 1'in Teşkilat'ı ise Total'de üçüncü sırada yer alsa da AB'de altıncılığa kadar geriledi.

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Kriz yüzünden pek çok dizinin veda ettiği sezonun ardından milyonluk kaşe alan oyuncular zam istemedi.

Kriz yüzünden pek çok dizinin veda ettiği sezonun ardından milyonluk kaşe alan oyuncular zam istemedi.

Bölüm maliyetlerinin 30 milyon TL'ye dayanmasıyla başlayan krizde, Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre kanallar, yapımcılar ve oyuncular sonunda ortak bir noktada buluştu. Kanalların bölüm başı bütçeyi artırmadığı yeni sezonda oyuncuların da geçen yılki ücretleriyle devam etme kararı aldığı aktarılırken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ücretler sabit kalınca listenin zirvesi de değişmedi ve Ozan Akbaba ile Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına 1,5 milyon TL ile ilk sırayı paylaştığı öne sürüldü.

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Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi, babasının vefatını anlattığı programda sunucuya sitem etti.

Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi, babasının vefatını anlattığı programda sunucuya sitem etti.

Sports Digitale'in G.O.A.T. programında Ecem Dinçkal'ın konuğu olan Hakan Çelebi'nin babasını kaybettiğini anlattığı anlar, kısa sürede X'te en çok paylaşılan kesitlerden biri haline geldi. Sunucudan beklediği başsağlığı dileğini duyamayan oyuncu, 'Tamam seküler bir programsınız ama bunu diyene karşı taraf Allah rahmet eylesin der' sözleriyle tepkisini hiç saklamadan dile getirdi.

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Susuz Yaz'ın Bahar'ı Hülya Koçyiğit, filmin Kanal D'deki dizi uyarlaması hakkındaki duygularını paylaştı.

Susuz Yaz'ın Bahar'ı Hülya Koçyiğit, filmin Kanal D'deki dizi uyarlaması hakkındaki duygularını paylaştı.

Pazar Gezmesi'nde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Hülya Koçyiğit, 15 yaşında oynadığı ve 'ilk aşkım' dediği Susuz Yaz'ın yıllar sonra diziye dönüşmesine 'Hayırlı uğurlu olsun' diyerek destek verdi. Tanıtımı izleyip heyecanlandığını söyleyen usta oyuncu, dizinin hikâyeyi dönemin koşullarıyla anlatacağını öğrenince 'Ben de merak ediyorum o zaman' sözleriyle ilk bölümü bekleyen izleyicilere katıldı. Bahar rolünü Lizge Cömert'in üstlendiği dizinin yayın tarihi için ise Kanal D'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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MasterChef Türkiye'de on ikinci hafta sona erdi ve potadan çıkamayan isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de on ikinci hafta sona erdi ve potadan çıkamayan isim belli oldu.

Haftanın eleme adayları Enes, Nurten, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed arasında geçen kıyasıya mücadelede son ikiye Armağan ile Hasan Alp kaldı. 1 Kasım Pazar akşamı yapılan elemenin sonunda MasterChef'e veda eden isim Hasan Alp oldu ve genç yarışmacı, sezonun on ikinci elenen ismi olarak mutfaktan ayrıldı.

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Ünlü menajer Gülden Avşaroğlu, tutmaz dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için itirafta bulundu.

Ünlü menajer Gülden Avşaroğlu, tutmaz dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için itirafta bulundu.

Kültürsüz'ün YouTube programı Soğuk Duş'a konuk olan deneyimli menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, ATV'nin dizisini ilk gördüğünde Kurtlar Vadisi'nin aynısı olduğunu düşündüğünü ve seyircinin aynı hikâyeyi yeniden izlemeyeceğine inandığını anlattı. Dizi altı sezon boyunca 199 bölümle ekranda kalınca yanıldığını kabul eden Avşaroğlu, bu deneyimi 'Allah'ın bana haddimi bildirdiği bir iş' sözleriyle tanımladı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacının savunması Cem Öğretir'i bile şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacının savunması Cem Öğretir'i bile şaşırttı.

ATV'nin yarışmasına pastırma ve mantı selamıyla giriş yapan Kayserili İzzet Sezgin, 'Pamuk', 'Minnoş', 'Maya' ve 'Tarçın' gibi isimlerin genellikle neye verildiğini soran ilk soruda mutfak gereçleri şıkkını işaretleyerek 10 milyon TL hayaline erkenden veda etti. Doğru cevabın evcil hayvanlar olduğunu gören Sezgin, isimlerin çoğunun mutfakta kullanıldığını söyleyerek kendini savununca stüdyoda keyifli anlar yaşandı.

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Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'dan yıllar sonra Gülse Birsel'le arasındaki ilişkiyi açıkladı.

Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'dan yıllar sonra Gülse Birsel'le arasındaki ilişkiyi açıkladı.

İzzet Çapa'nın konuğu olan Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'nın ardından yıllardır merak edilen Gülse Birsel meselesine açıklık getirerek ikilinin küs olmadığını ama görüşmediğini söyledi. Dizideki ikinci rolü için sözleşmesine madde koydurmamasının Birsel'le değil kendi tercihiyle ilgili olduğunu vurgulayan oyuncu, fenomen haline gelen Vasfiye Teyze karakterinin de ailesindeki farklı kadınlardan doğduğunu anlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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