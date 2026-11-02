Garip Kont'un Ölüm Sebebinden Milyonluk Kaşelerin Yeni Sezon Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon dünyasında yeni hafta yine hareketli başladı ve ekranların perde arkasından gelen açıklamalar gün boyunca konuşuldu. Arka Sokaklar'ın unutulmaz kurt köpeği Garip Kont'un hikâyesinden dizi oyuncularının yeni sezon kaşelerine, pazar akşamının reyting yarışından Kim Milyoner Olmak İster'deki erken vedaya kadar 2 Kasım Pazartesi günü ekranlarda yaşanan her şeyi sizin için derledik.
Kaçıranlar için gelin, bugün neler yaşandığına birlikte bakalım.
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun neden hayatını kaybettiğini yıllar sonra anlattı.
Daha 17, 1 Kasım'da Total'de 7,21 alarak pazar akşamının zirvesini Ömür Usta'dan geri aldı.
Kriz yüzünden pek çok dizinin veda ettiği sezonun ardından milyonluk kaşe alan oyuncular zam istemedi.
Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi, babasının vefatını anlattığı programda sunucuya sitem etti.
Susuz Yaz'ın Bahar'ı Hülya Koçyiğit, filmin Kanal D'deki dizi uyarlaması hakkındaki duygularını paylaştı.
MasterChef Türkiye'de on ikinci hafta sona erdi ve potadan çıkamayan isim belli oldu.
Ünlü menajer Gülden Avşaroğlu, tutmaz dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için itirafta bulundu.
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacının savunması Cem Öğretir'i bile şaşırttı.
Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'dan yıllar sonra Gülse Birsel'le arasındaki ilişkiyi açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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