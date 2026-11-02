Garip Kont'un Ölüm Sebebinden Milyonluk Kaşelerin Yeni Sezon Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'da yıllarca Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan kurt köpeğine dair anılarını paylaşırken stüdyodakileri de duygulandırdı. Senaristlerin ısrarla Garip diye seslendiği köpeğin yalnızca gerçek adı olan Kont'a döndüğünü anlatan usta oyuncu, sadık dostunun 11 yaşında kulağında çıkan bir kist nedeniyle öldüğünü açıkladı. Çoruh, o gün sosyal medyada neden 'Meslektaşımı kaybettim' diye paylaşım yaptığını da bu hikâyeyle bir kez daha hatırlattı.