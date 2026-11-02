Mesut Komiser'in Yanından Ayrılmazdı: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun Ölüm Sebebini Açıkladı!

Televizyon izleyicisi Şevket Çoruh'u Sultan Makamı gibi yapımlardan tanısa da oyuncunun adını herkesin ezberine yazan rol, 2006'da Kanal D'de başlayan Arka Sokaklar'daki Mesut Güneri oldu. 2022'de 632. bölümün ardından diziye veda eden Çoruh, 672. bölümde ekibe geri döndü ve dizi 5 Haziran 2026'da ekrana gelen 751. bölümle final yapana kadar kadrodaki yerini korudu.

Polisiye sahnelerin ve ekip içindeki atışmaların yanında dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan kurt köpeği Garip Kont'tu. Çoruh'un son açıklamaları, yıllarca omuz omuza çalıştığı bu dört ayaklı meslektaşının kamera arkasındaki hikâyesini de ortaya çıkardı.