Mesut Komiser'in Yanından Ayrılmazdı: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun Ölüm Sebebini Açıkladı!
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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu ve dizinin en sevilen kadro üyelerinden Garip Kont hakkında izleyicileri duygulandıran açıklamalar yaptı. Usta oyuncunun, yıllar önce Kont'u kaybettiğinde neden 'Meslektaşımı kaybettim' diye paylaşım yaptığını anlattığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziyi yıllarca ekran başında izleyenlerin merak ettiği 'Garip Kont'a ne oldu?' sorusunun yanıtı da Çoruh'un sözlerinde saklıydı.
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninde Mesut Komiser olarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.
Meğer Garip Kont'un asıl adı Kont'muş, Şevket Çoruh köpeğin yalnızca bu isme döndüğünü anlattı.
Şevket Çoruh, Garip Kont'un 11 yaşında kulağında çıkan bir kist nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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