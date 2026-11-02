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Mesut Komiser'in Yanından Ayrılmazdı: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun Ölüm Sebebini Açıkladı!

Mesut Komiser'in Yanından Ayrılmazdı: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Garip Kont'unun Ölüm Sebebini Açıkladı!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 12:48
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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu ve dizinin en sevilen kadro üyelerinden Garip Kont hakkında izleyicileri duygulandıran açıklamalar yaptı. Usta oyuncunun, yıllar önce Kont'u kaybettiğinde neden 'Meslektaşımı kaybettim' diye paylaşım yaptığını anlattığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziyi yıllarca ekran başında izleyenlerin merak ettiği 'Garip Kont'a ne oldu?' sorusunun yanıtı da Çoruh'un sözlerinde saklıydı.

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninde Mesut Komiser olarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninde Mesut Komiser olarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Televizyon izleyicisi Şevket Çoruh'u Sultan Makamı gibi yapımlardan tanısa da oyuncunun adını herkesin ezberine yazan rol, 2006'da Kanal D'de başlayan Arka Sokaklar'daki Mesut Güneri oldu. 2022'de 632. bölümün ardından diziye veda eden Çoruh, 672. bölümde ekibe geri döndü ve dizi 5 Haziran 2026'da ekrana gelen 751. bölümle final yapana kadar kadrodaki yerini korudu.

Polisiye sahnelerin ve ekip içindeki atışmaların yanında dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan kurt köpeği Garip Kont'tu. Çoruh'un son açıklamaları, yıllarca omuz omuza çalıştığı bu dört ayaklı meslektaşının kamera arkasındaki hikâyesini de ortaya çıkardı.

Meğer Garip Kont'un asıl adı Kont'muş, Şevket Çoruh köpeğin yalnızca bu isme döndüğünü anlattı.

Meğer Garip Kont'un asıl adı Kont'muş, Şevket Çoruh köpeğin yalnızca bu isme döndüğünü anlattı.

Garip Kont'la ilgili anılarını İbrahim Selim ile Bu Gece'de paylaşan Çoruh, söze tüm oyuncu arkadaşlarından özür dileyerek başladı ve kariyerindeki iki önemli projede iki hayvanla oynadığını söyledi. Bunlardan ilki Sultan Makamı'ndaki at Nefise'ydi; oyuncu, onunla 'resmen birbirine âşık' olduklarını dile getirirken ikincisinin Arka Sokaklar'ın kurt köpeği olduğunu açıkladı.

Köpeğin dizideki adı ise sette uzun süre tartışma yarattı, çünkü hayvan iki yaşına kadar Kont adıyla büyümüş olsa da senaristler ve yapımcılar ona Garip denmesinde ısrar etmişti. Emekli polis köpeği olduğu için Garip isminde diretenler arasında merhum yapımcı Türker İnanoğlu da vardı ve Çoruh, durumu ona da anlatamadıklarını söyledi. 'Garip diye sesleniyorduk, dönüp bakmıyordu bile. Ben Kont diyordum, tık diye dönüp bakıyordu' diyen oyuncu, köpeğin yalnızca gerçek adına tepki verdiğini böylece hatırlattı.

Şevket Çoruh, Garip Kont'un 11 yaşında kulağında çıkan bir kist nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şevket Çoruh, Garip Kont'un 11 yaşında kulağında çıkan bir kist nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gerçek adına bu kadar bağlı olan Kont'un Çoruh'a gösterdiği sadakat de setin dilinden düşmeyen hikâyeler arasındaydı. Beyoğlu'nda, dizide Mesut'un evinin bulunduğu sokakta çekim yaptıklarını hatırlatan oyuncu, köpeği otoparkta bıraktıklarını ve Kont'un yüzlerce insanın arasından onun kokusunu alıp koşarak yanına geldiğini anlattı.

Dizide Mesut Komiser'in oğlu Tunç'u canlandıran Kerimhan Duman o yıllarda yedi yaşındaydı ve ekip, köpeği küçük oyuncunun yanına vererek biri ona dokunmaya kalktığında nasıl davranacağını test ederdi. 'Kimse ona dokunamazdı, o eli koparırdı!' diyen Çoruh'a göre Kont, Kerimhan'ı sol yanına alıp bütün seti dolaştırır ve güvenle geri getirirdi.

Köpeği kendisine vermeleri için 'ne paralar' teklif ettiğini de söyleyen Çoruh, Kont'un 11 yaşında kulağında çıkan bir kist yüzünden öldüğünü açıkladı ve o gün 'Meslektaşımı kaybettim' diye tweet attığını hatırlattı. Usta oyuncu, Kont'la aralarındaki dostluğu 'Bu kadar iyi, bu kadar duygulu bir bağı çok az gördüm' sözleriyle özetledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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