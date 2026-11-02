Kurtlar Vadisi'nin Aynısı Deyip Tutmaz Sandı: Ünlü Menajerden 6 Yıl Süren EDHO İçin İtiraf!
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Usta menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, Kültürsüz'ün YouTube programı Soğuk Duş'a konuk olarak dizi setlerinin perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Programın en dikkat çeken anlarından biri ise ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında yaptığı itiraf oldu. Avşaroğlu, projeyi ilk gördüğünde dizinin geleceğine dair nasıl bir tahminde bulunduğunu ve sonrasında yaşananları içtenlikle anlattı.
Kaynak: Kültürsüz - Soğuk Duş
Gülden Avşaroğlu, İkinci Bahar'dan cast direktörlüğüne uzanan yolculuğuyla sektörün deneyimli menajerlerinden biri.
Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı Kurtlar Vadisi'ne benzetip seyircinin izlemeyeceğini düşünmüştü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Avşaroğlu'nun tahmininin aksine ATV'de altı sezon boyunca ekranda kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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