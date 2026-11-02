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Kurtlar Vadisi'nin Aynısı Deyip Tutmaz Sandı: Ünlü Menajerden 6 Yıl Süren EDHO İçin İtiraf!

Kurtlar Vadisi'nin Aynısı Deyip Tutmaz Sandı: Ünlü Menajerden 6 Yıl Süren EDHO İçin İtiraf!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 07:49
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Usta menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, Kültürsüz'ün YouTube programı Soğuk Duş'a konuk olarak dizi setlerinin perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Programın en dikkat çeken anlarından biri ise ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında yaptığı itiraf oldu. Avşaroğlu, projeyi ilk gördüğünde dizinin geleceğine dair nasıl bir tahminde bulunduğunu ve sonrasında yaşananları içtenlikle anlattı.

Kaynak: Kültürsüz - Soğuk Duş

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Gülden Avşaroğlu, İkinci Bahar'dan cast direktörlüğüne uzanan yolculuğuyla sektörün deneyimli menajerlerinden biri.

Gülden Avşaroğlu, İkinci Bahar'dan cast direktörlüğüne uzanan yolculuğuyla sektörün deneyimli menajerlerinden biri.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gülden Avşaroğlu, kariyerine oyuncu olarak başladı ve İkinci Bahar, Alacakaranlık, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı. Programda anlattığına göre 2000'lerin başında yalnızca tiyatroda oynayarak çok iyi kazanıyordu, ancak istemediği bir projede bazı dayatmalara boyun eğmeyi reddedince bir günde işsiz kaldı.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir reklam şirketinde cast direktörlüğüne başlayan Avşaroğlu, ardından Harika Uygur'un yanında çalıştı ve İkinci Bahar'ın yapımcısı Most Production'a geçti. 2008'deki ekonomik krizin ardından Mustafa Oğuz'un ısrarıyla menajerliğe adım atan Avşaroğlu, Çağla Yozgatlı ile birlikte kurduğu Black Listt Casting'le bugün 15. yılını dolduruyor. Bu kadar uzun bir tecrübeye rağmen tahmininde yanıldığı bir dizi olduğunu ise Soğuk Duş'ta açık yüreklilikle kabul etti.

Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı Kurtlar Vadisi'ne benzetip seyircinin izlemeyeceğini düşünmüştü.

Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı Kurtlar Vadisi'ne benzetip seyircinin izlemeyeceğini düşünmüştü.

Beyza Dirik'in sunduğu programın Enfes İtiraf bölümünde Avşaroğlu'na, bir yapımcıyla 'Bu iş hayatta tutmaz' diye konuştuğu bir proje olup olmadığı soruldu. Ünlü menajer bu soruya ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yanıt verdi ve projeyi ilk gördüğünde Kurtlar Vadisi'ne fazlasıyla benzettiğini şu sözlerle anlattı: 'Dedim ki bu Kurtlar Vadisi'nin aynısı. Bunu zaten 7 sene seyretti bu seyirci. Bir daha bunu seyretmez dedim.'

Tahmininin tutmadığını kabul eden Avşaroğlu, seyircinin diziyi sevdiğini ve kendisinin de 'bayıla bayıla' izlediğini söyledi. Bu deneyimi 'Allah'ın bana haddimi bildirdiği bir iş' diye tanımlayan Avşaroğlu, 'Çok da oyuncum girdi çıktı. Çok da güzel para kazandım yani' sözleriyle itirafını tamamladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Avşaroğlu'nun tahmininin aksine ATV'de altı sezon boyunca ekranda kaldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Avşaroğlu'nun tahmininin aksine ATV'de altı sezon boyunca ekranda kaldı.

Avşaroğlu'nun aklına gelen benzerlik yalnızca türle sınırlı değildi, çünkü dizinin ilk 123 bölümünün senaryosu Kurtlar Vadisi'nin yaratıcısı Raci Şaşmaz'ın imzasını taşıyordu ve Hızır Çakırbeyli'ye Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca hayat veriyordu. 8 Eylül 2015'te başlayan dizi, Deniz Çakır, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerle güçlü bir kadro kurdu ve altı sezonda 199 bölüm yayınlandı.

Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi 2021 yazında ekrana veda ederken dizinin 200. bölümü çekilmesine rağmen hiç yayınlanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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