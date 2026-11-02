Kurtlar Vadisi'nin Aynısı Deyip Tutmaz Sandı: Ünlü Menajerden 6 Yıl Süren EDHO İçin İtiraf!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gülden Avşaroğlu, kariyerine oyuncu olarak başladı ve İkinci Bahar, Alacakaranlık, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı. Programda anlattığına göre 2000'lerin başında yalnızca tiyatroda oynayarak çok iyi kazanıyordu, ancak istemediği bir projede bazı dayatmalara boyun eğmeyi reddedince bir günde işsiz kaldı.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir reklam şirketinde cast direktörlüğüne başlayan Avşaroğlu, ardından Harika Uygur'un yanında çalıştı ve İkinci Bahar'ın yapımcısı Most Production'a geçti. 2008'deki ekonomik krizin ardından Mustafa Oğuz'un ısrarıyla menajerliğe adım atan Avşaroğlu, Çağla Yozgatlı ile birlikte kurduğu Black Listt Casting'le bugün 15. yılını dolduruyor. Bu kadar uzun bir tecrübeye rağmen tahmininde yanıldığı bir dizi olduğunu ise Soğuk Duş'ta açık yüreklilikle kabul etti.