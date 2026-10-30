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Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu: Ünlü Oyuncu TRT Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu: Ünlü Oyuncu TRT Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

TRT dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 10:26 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 10:29
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Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, ekranlara bu kez TRT tabii'nin merakla beklenen yeni dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Cansu Tosun'un yer aldığı Susanlar'ın Afyon'daki çekimleri tüm hızıyla sürerken usta oyuncunun da kadroya katıldığı ortaya çıktı. Üstündağ'ın canlandıracağı karakter ise hikâyenin en dramatik düğümlerinden birine bağlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak yıllardır ekran başındaki izleyicilerin hafızasında yer alıyor.

Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak yıllardır ekran başındaki izleyicilerin hafızasında yer alıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından uzun yıllar sahnede çalışan Mustafa Üstündağ, izleyicinin gönlündeki asıl yerini Kurtlar Vadisi Pusu'daki Muro karakteriyle edindi. Muro öyle sevildi ki karakter kısa süre sonra kendi adını taşıyan bir sinema filmine taşındı. Çukur'da Kahraman Koçovalı'yı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ise 2018-2020 yılları arasında Boran Kayalı'yı canlandıran oyuncu, sert mizaçlı karakterlerin vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Bu yılın başında Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Karesi Beyliği'nin lideri Demirhan Han olarak katılan Mustafa Üstündağ'ın yeni dizisi de belli oldu ve usta oyuncunun bu kez rotası dijital platform TRT tabii'ye çevrildi.

TRT tabii'nin yeni dizisi Susanlar'da Cansu Tosun, eşini suikastte kaybeden bir savcıyı canlandırıyor.

TRT tabii'nin yeni dizisi Susanlar'da Cansu Tosun, eşini suikastte kaybeden bir savcıyı canlandırıyor.

Üstündağ'ın yeni durağı olan Susanlar, Movietime Production imzasıyla TRT tabii için hazırlanan 10 bölümlük bir yapım ve dizinin çekimleri şu sıralar Afyon'da tüm hızıyla devam ediyor. Başrolde, savcı Ferda karakterine hayat veren Cansu Tosun yer alıyor. Gazete Birlik'teki köşe yazısında aktarılan bilgilere göre hikâye, eşini bir suikastte kaybettikten sonra çocuğu ve annesiyle Kaymaklı'ya taşınan bu savcının kendini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulmasıyla açılıyor.

Ahmet Sönmez'in yönettiği, senaryosunu Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş ve M. Fatih Sever'in kaleme aldığı Susanlar'ın oyuncuları arasında Saygın Soysal, Nazan Kesal, Fatih Al ve Süreyya Kilimci gibi güçlü isimler de bulunuyor. Polisiye bir kurgu üzerine kurulan dizinin asıl derdi ise katilin kim olduğundan çok, dedikodunun, iftiranın ve gerçeği bildiği halde susmayı seçenlerin bir hayatı nasıl karartabildiği.

Mustafa Üstündağ, Susanlar'da öldürülen Bekir'in babası olan bağlama ustası Samet'e hayat veriyor.

Mustafa Üstündağ, Susanlar'da öldürülen Bekir'in babası olan bağlama ustası Samet'e hayat veriyor.

Hikâyenin merkezindeki o cinayet, Mustafa Üstündağ'ın canlandıracağı karakteri de doğrudan içine çekiyor. Üstündağ, dizide köyün bağlama ustası Samet'e hayat veriyor; Samet hem Aysel'in eşi hem de Emrullah Çakay'ın canlandırdığı, öldürülen Bekir'in babası. Muro'dan Boran Kayalı'ya uzanan sert karakterlerin ardından evladını kaybetmiş bir babayı oynayacak olan usta oyuncu, alışılmış imajından oldukça farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Susanlar'ın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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