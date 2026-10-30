Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu: Ünlü Oyuncu TRT Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, ekranlara bu kez TRT tabii'nin merakla beklenen yeni dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Cansu Tosun'un yer aldığı Susanlar'ın Afyon'daki çekimleri tüm hızıyla sürerken usta oyuncunun da kadroya katıldığı ortaya çıktı. Üstündağ'ın canlandıracağı karakter ise hikâyenin en dramatik düğümlerinden birine bağlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak yıllardır ekran başındaki izleyicilerin hafızasında yer alıyor.
TRT tabii'nin yeni dizisi Susanlar'da Cansu Tosun, eşini suikastte kaybeden bir savcıyı canlandırıyor.
Mustafa Üstündağ, Susanlar'da öldürülen Bekir'in babası olan bağlama ustası Samet'e hayat veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın