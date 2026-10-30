Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu: Ünlü Oyuncu TRT Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından uzun yıllar sahnede çalışan Mustafa Üstündağ, izleyicinin gönlündeki asıl yerini Kurtlar Vadisi Pusu'daki Muro karakteriyle edindi. Muro öyle sevildi ki karakter kısa süre sonra kendi adını taşıyan bir sinema filmine taşındı. Çukur'da Kahraman Koçovalı'yı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ise 2018-2020 yılları arasında Boran Kayalı'yı canlandıran oyuncu, sert mizaçlı karakterlerin vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Bu yılın başında Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Karesi Beyliği'nin lideri Demirhan Han olarak katılan Mustafa Üstündağ'ın yeni dizisi de belli oldu ve usta oyuncunun bu kez rotası dijital platform TRT tabii'ye çevrildi.