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Tuzlu Kahve'nin Yapımcısının Yeni Dizisi Penthouse'un Yönetmeni Belli Oldu

Tuzlu Kahve'nin Yapımcısının Yeni Dizisi Penthouse'un Yönetmeni Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 09:01
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Kore'nin fenomen dizisi Penthouse'un yerli versiyonunda kamera arkasındaki isim belli oldu. Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'nın yeni projesini, Müslüm ve Ayla gibi gişe rekortmeni filmlerin yönetmeni Can Ulkay çekecek. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yerli Penthouse'un yönetmen koltuğuna Müslüm ve Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay oturdu.

Yerli Penthouse'un yönetmen koltuğuna Müslüm ve Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay oturdu.

Birkaç gün önce Polat Yağcı'nın Penthouse'u Türkiye'ye uyarlayacağı ortaya çıkmış, senarist ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre o sorulardan biri yanıt buldu: Dizinin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenecek.

Ulkay, sinemada geniş kitlelere ulaşmış bir isim. Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü üstlendiği Ayla, Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilmişti.

Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'e hayat verdiği Müslüm ise vizyona girdiği dönemde gişede zirveye yerleşmiş, salonlardan taşan seyirciyle uzun süre konuşulmuştu. 

Ulkay'ın sinemadaki büyük prodüksiyon deneyimini, lüks bir rezidansta geçen bu entrika hikâyesine nasıl taşıyacağı da şimdiden merak konusu oldu. Yönetmenin ekip kurulumu ve çekim planına dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yerli Penthouse'un ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor, oyuncu kadrosu ve kanal ise henüz açıklanmadı.

Yerli Penthouse'un ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor, oyuncu kadrosu ve kanal ise henüz açıklanmadı.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre projede star oyuncularla görüşmeler sürüyor. Ancak şimdilik herhangi bir isim netleşmiş değil.

Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli olmadı. Senarist koltuğunun kime emanet edileceği ise merakla beklenen bir diğer detay.

Üstelik Polat Yağcı, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ekrandayken ikinci büyük projesinin hazırlığını sürdürüyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, konuk oyuncularıyla her hafta gündem olmaya devam ediyor.

Orijinal Penthouse, lüks bir rezidansta yaşayan kadınların entrika ve aşk dolu hikâyesini anlatıyor.

Orijinal Penthouse, lüks bir rezidansta yaşayan kadınların entrika ve aşk dolu hikâyesini anlatıyor.

Güney Kore'de SBS ekranlarında 2020 yılında başlayan dizi 3 sezon sürmüş, yayınlandığı dönemde ülkenin en çok izlenen yapımları arasına girmişti.

Hikâye, elit bir kesimin yaşadığı ve orijinalinde Hera Palace adıyla anılan rezidansta geçiyor. Çocuklarını prestijli bir sanat okuluna sokmak için yarışan aileler arasındaki rekabet, kısa sürede intikam planlarına ve aşk üçgenlerine dönüşüyor.

Yerli uyarlamada da hikâyenin merkezinde aynı rezidansta yaşayan 6 kadın olacak. Lüks dairelerin kapıları ardında dönen hesapların Türk seyircisine nasıl uyarlanacağı ise şimdiden merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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