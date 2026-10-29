Tuzlu Kahve'nin Yapımcısının Yeni Dizisi Penthouse'un Yönetmeni Belli Oldu

Kulislerden aktarılan bilgilere göre projede star oyuncularla görüşmeler sürüyor. Ancak şimdilik herhangi bir isim netleşmiş değil.

Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli olmadı. Senarist koltuğunun kime emanet edileceği ise merakla beklenen bir diğer detay.

Üstelik Polat Yağcı, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ekrandayken ikinci büyük projesinin hazırlığını sürdürüyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, konuk oyuncularıyla her hafta gündem olmaya devam ediyor.