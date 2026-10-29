Tuzlu Kahve'nin Yapımcısının Yeni Dizisi Penthouse'un Yönetmeni Belli Oldu
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Yerli Penthouse'un yönetmen koltuğuna Müslüm ve Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay oturdu.
Yerli Penthouse'un ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor, oyuncu kadrosu ve kanal ise henüz açıklanmadı.
Orijinal Penthouse, lüks bir rezidansta yaşayan kadınların entrika ve aşk dolu hikâyesini anlatıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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