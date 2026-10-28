Apo'yu Unutmadı: "Alev" Müjde Uzman'ın Tuzlu Kahve'deki Telefon Sahnesi Şerbo'yu Hatırlattı
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Tuzlu Kahve’nin 9. bölümünde merakla beklenen Kızılcık Şerbeti buluşması nihayet ekrana geldi. Organizatör Alev rolüyle diziye konuk olan Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen’le yaklaşık üç yıl sonra aynı sahneyi paylaştı. Ancak bölümün en çok konuşulan anı Alev’in telefon sahnesi oldu. “Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor?” sözleri, Şerbo izleyicisine Apo’yu hatırlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nin yasak aşkı, yıllar sonra başka bir dizide yeniden aynı karede buluştu.
Telefondaki arkadaşına "Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor?" diye soran Alev, Kızılcık Şerbeti izleyicisine Apo'yu hatırlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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