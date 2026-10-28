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Apo'yu Unutmadı: "Alev" Müjde Uzman'ın Tuzlu Kahve'deki Telefon Sahnesi Şerbo'yu Hatırlattı

Apo'yu Unutmadı: "Alev" Müjde Uzman'ın Tuzlu Kahve'deki Telefon Sahnesi Şerbo'yu Hatırlattı

Star tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 08:29
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Tuzlu Kahve’nin 9. bölümünde merakla beklenen Kızılcık Şerbeti buluşması nihayet ekrana geldi. Organizatör Alev rolüyle diziye konuk olan Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen’le yaklaşık üç yıl sonra aynı sahneyi paylaştı. Ancak bölümün en çok konuşulan anı Alev’in telefon sahnesi oldu. “Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor?” sözleri, Şerbo izleyicisine Apo’yu hatırlattı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yasak aşkı, yıllar sonra başka bir dizide yeniden aynı karede buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yasak aşkı, yıllar sonra başka bir dizide yeniden aynı karede buluştu.

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve, 27 Ekim Salı akşamı yayınlanan 9. bölümünde Kızılcık Şerbeti hayranlarına söz verdiği sürprizi yaptı. Müjde Uzman organizatör Alev rolüyle diziye konuk oldu ve Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Osman'la aynı sahnede buluştu.

Hatırlarsanız ikili, Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal, yani Apo ile Alev'in yasak aşkıyla ekranları birbirine katmıştı. Settar Tanrıöğen sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılınca bu hikaye yarım kalmıştı. Aradan yaklaşık üç yıl geçti. Fragmandaki tek sorusuyla merakı katlayan Alev, bölümde de seyirciyi boş çevirmedi.

Telefondaki arkadaşına "Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor?" diye soran Alev, Kızılcık Şerbeti izleyicisine Apo'yu hatırlattı.

Telefondaki arkadaşına "Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor?" diye soran Alev, Kızılcık Şerbeti izleyicisine Apo'yu hatırlattı.

Bölümün en dikkat çekici anı, Alev'in arkadaşıyla telefonda konuştuğu sahne oldu. Alev, 'Sen evlenme ben boşanacağım mı diyor? Yeto bu erkekler kapatılsın!' diyerek tepkisini ortaya koydu. Kızılcık Şerbeti'nde Apo, Rüzgar'la evlenme kararı alan Alev'i vazgeçirmek için bu sözleri sarf etmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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