Final Kararı Alınan Kanal D Dizisinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Yeni Oyunculara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

15.05.2026 - 23:33

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Survivor'da büyük finale kısa bir zaman kala sağlık problemleri art arda gelmeye başladı.

Bayhan'ın yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından Barış da benzer bir durum yaşadı.

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya için son anda final kararı alındı.

Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Eşref Rüya hakkında sezon finali kararı alınmıştı. Dizinin yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre Eşref Rüya'nın sezon finali kararı iptal edildi. Eşref Rüya dizisi 3 bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek.

2 sezondur reytingleri alt üst eden Eşref Rüya için alınan final kararı herkesi şoke etti.

Kanal D'nin 2 sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya için son anda final kararı alındı. Sezon finali bölümü, finale dönen Eşref Rüya'nın 3 bölüm sonra ekrana veda edeceği duyurulurken dizinin senaristi Ethem Özışık'tan veda paylaşımı geldi.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri döndü.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi hala gündemden düşmüyor. İlk bölümü 2003'te yayınlanan Sihirli Annem'in devam filmleri gişede rekor kırarken dizinin Betüş'ü İnci Türkay, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olup dizi hakkındaki itiraflarıyla gündem oldu.

Esra Erol programında ele alınan İnci Ölçülü olayı, ailesinin canlı yayında yardım çağrısı yapmasıyla gündeme geldi.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol programında gündeme gelen İnci Ölçülü dosyası, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuştuğu olaylardan biri haline geldi. Kahramanmaraş’ta yaşayan 27 yaşındaki İnci Ölçülü’nün evden kaçmasıyla başlayan süreçte genç kadına Esra Erol'un ekibi ulaşırken İnci'nin evlenmek ve sevilmek istemesi gündeme oturdu.

Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Gümüş dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizisi, Orta Doğu ve Balkanlar'da yarattığı devasa etkiyle 'Türk dizisi ihracatı' akımını başlatmıştı. 19 yıl önce final yapan dizi, Songül Öden'in itirafıyla yeniden gündem oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin 14 Mayıs Perşembe gününün reyting zirvesinde yer aldı.

Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin ekrana geldiği günde zirvenin adı değişmese de her iki dizi de düşüş yaşadı. Üç kategoride birden düşüş yaşayan dizilerin sezon finali tarihleri de yaklaştı. Isınan havalar izlenme oranlarını şimdiden etkilemeye başladı.

Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen deniz kazasında yaralanmıştı.

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros'un geçirdiği tekne kazası sonrası tedavisi sürüyor. Yarışmacı arkadaşı Mantisa, Stavros'la hastanede yaptığı görüntülü görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla reyting zirvesini kaptıran Kızılcık Şerbeti 5. sezon onayını almıştı.

Kızılcık Şerbeti 22 Mayıs Cuma günü dördüncü sezonuyla ekranlara ara verecek. Her sezon finalinde büyük bir olay yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Sezon finaline bir hafta kala diziye iki oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
