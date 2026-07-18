Enkaz Altında Kalan Sevgilisi İçin Gözyaşı Döken Gencin 3 Yıl Sonra Yaptığı Nişan Paylaşımı Kalpleri Isıttı

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen, geride kalan karanlık günlerin acısı bugün hala pek çok kişi için taze. Felaketin ilk günlerinde hafızalara kazınan yıkım görüntüleri, bugün yerini hayata tutunma çabasına ve ilham veren hikayelere bırakıyor.

2023 yılında sevgilisinin enkaz altında kaldığı anları çaresizce kaydeden bir genç, 2026 yılında evliliğe adım attıkları günden bir paylaşım yaptı. Yaşadıkları mucize ve ardından gelen mutluluk izleyenlerin de içini ısıttı.

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