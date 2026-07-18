Enkaz Altında Kalan Sevgilisi İçin Gözyaşı Döken Gencin 3 Yıl Sonra Yaptığı Nişan Paylaşımı Kalpleri Isıttı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da0bek...
6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen, geride kalan karanlık günlerin acısı bugün hala pek çok kişi için taze. Felaketin ilk günlerinde hafızalara kazınan yıkım görüntüleri, bugün yerini hayata tutunma çabasına ve ilham veren hikayelere bırakıyor.
2023 yılında sevgilisinin enkaz altında kaldığı anları çaresizce kaydeden bir genç, 2026 yılında evliliğe adım attıkları günden bir paylaşım yaptı. Yaşadıkları mucize ve ardından gelen mutluluk izleyenlerin de içini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kız arkadaşım bu enkazın içinde"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın