Dünyanın En Büyük Heykellerinin Yakından Çekilmiş Görüntülerini Görmüş müydünüz?

1. Birlik Heykeli (Statue of Unity) - 182m

Hindistan'ın bağımsızlık liderlerinden Sardar Patel'i temsil eder. Mühendislik harikası olarak kabul edilen bu yapı, şu an dünyanın en yüksek heykelidir.

2. Bahar Tapınağı Buda (Spring Temple Buddha) - 128m

Çin'in Henan eyaletinde bulunur. Altın kaplama bir nilüfer tahtı üzerinde yükselen bu Buda heykeli, uzun yıllar listenin zirvesinde yer almıştır.

3. Garuda Wisnu Kencana - 121m

Endonezya'nın Bali adasındadır. Hindu tanrısı Vişnu ve bindiği mitolojik kuş Garuda'yı tasvir eden bu yapı, devasa bir kültürel parkın parçasıdır.

4. Laykyun Sekkya - 116m

Myanmar'da yer alan bu heykel, parlayan altın rengiyle dikkat çeker. İçinde dini sahnelerin anlatıldığı çok katlı bir galeri bulunur.

5. Ushiku Daibutsu - 100m

Japonya'da bulunan bu bronz heykel, dünyanın en ağır heykellerinden biridir. Göğüs hizasındaki gözlem alanından çevreyi izlemek mümkündür.

6. Sendai Daikannon - 100m

Japonya'nın Sendai şehrinde yükselen bembeyaz bir devdir. Merhamet tanrıçası Kannon'u temsil eder ve şehrin siluetini tamamen değiştirir.

7. Guishan Guanyin - 99m

Çin'deki bu heykel, 'Bin El ve Bin Göz' ile tasvir edilir. Bu detaylar, tanrıçanın her türlü acıyı görebilme ve herkese yardım edebilme gücünü simgeler.

8. Mother of All Asia (Barış Kulesi) - 98m

Filipinler'deki bu yapı, dünyanın en yüksek Meryem Ana heykelidir. İnşasında beton ve çelik kullanılmış, modern bir anıttır.

9. Tayland Büyük Budası (Great Buddha of Thailand) - 92m

Parlak altın sarısı rengiyle bilinen bu heykel, Tayland'ın dini sembollerinden biridir. Yerden göğe doğru yükselen devasa bir oturan Buda figürüdür.

10. Anavatan Çağırıyor (The Motherland Calls) - 85m

Rusya'nın Volgograd şehrinde, Stalingrad Savaşı anısına yapılmıştır. Elinde kılıç tutan bir kadını tasvir eden heykel, dinamik pozuyla dünyanın en ikonik yapılarından biridir.