Dünyanın En Büyük Heykellerinin Yakından Çekilmiş Görüntülerini Görmüş müydünüz?

Dünyanın En Büyük Heykellerinin Yakından Çekilmiş Görüntülerini Görmüş müydünüz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 15:46

Heykeller, insanlık tarihinin en eski ifade biçimlerinden biridir ve sadece 'taş yığınları' olmanın çok ötesinde anlamlar taşırlar. Heykeller toplumları bir arada tutan ortak değerlerin simgesidir. Bu yapılar, şehrin ortasında durarak topluma kim olduğunu hatırlatan birer 'hafıza mekanı' görevi görür.

Dünyanın en büyük heykellerinin yakından çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Ortaya çıkan görkemli görüntü, izleyenleri büyüledi. 

Dünyanın en büyük heykellerini biraz daha yakından tanıyalım;

Dünyanın en büyük heykellerini biraz daha yakından tanıyalım;

1. Birlik Heykeli (Statue of Unity) - 182m

Hindistan'ın bağımsızlık liderlerinden Sardar Patel'i temsil eder. Mühendislik harikası olarak kabul edilen bu yapı, şu an dünyanın en yüksek heykelidir.

2. Bahar Tapınağı Buda (Spring Temple Buddha) - 128m

Çin'in Henan eyaletinde bulunur. Altın kaplama bir nilüfer tahtı üzerinde yükselen bu Buda heykeli, uzun yıllar listenin zirvesinde yer almıştır.

3. Garuda Wisnu Kencana - 121m

Endonezya'nın Bali adasındadır. Hindu tanrısı Vişnu ve bindiği mitolojik kuş Garuda'yı tasvir eden bu yapı, devasa bir kültürel parkın parçasıdır.

4. Laykyun Sekkya - 116m

Myanmar'da yer alan bu heykel, parlayan altın rengiyle dikkat çeker. İçinde dini sahnelerin anlatıldığı çok katlı bir galeri bulunur.

5. Ushiku Daibutsu - 100m

Japonya'da bulunan bu bronz heykel, dünyanın en ağır heykellerinden biridir. Göğüs hizasındaki gözlem alanından çevreyi izlemek mümkündür.

6. Sendai Daikannon - 100m

Japonya'nın Sendai şehrinde yükselen bembeyaz bir devdir. Merhamet tanrıçası Kannon'u temsil eder ve şehrin siluetini tamamen değiştirir.

7. Guishan Guanyin - 99m

Çin'deki bu heykel, 'Bin El ve Bin Göz' ile tasvir edilir. Bu detaylar, tanrıçanın her türlü acıyı görebilme ve herkese yardım edebilme gücünü simgeler.

8. Mother of All Asia (Barış Kulesi) - 98m

Filipinler'deki bu yapı, dünyanın en yüksek Meryem Ana heykelidir. İnşasında beton ve çelik kullanılmış, modern bir anıttır.

9. Tayland Büyük Budası (Great Buddha of Thailand) - 92m

Parlak altın sarısı rengiyle bilinen bu heykel, Tayland'ın dini sembollerinden biridir. Yerden göğe doğru yükselen devasa bir oturan Buda figürüdür.

10. Anavatan Çağırıyor (The Motherland Calls) - 85m

Rusya'nın Volgograd şehrinde, Stalingrad Savaşı anısına yapılmıştır. Elinde kılıç tutan bir kadını tasvir eden heykel, dinamik pozuyla dünyanın en ikonik yapılarından biridir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
