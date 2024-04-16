Diş Maketiyle "Takma Dişlerin Büyümüş" Şakası Yapan Torun ve Anneannesinin Gülümseten Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@meervekacari/...
Çoğunlukla anne babaların torunlarıyla olan ilişkileri, çocuklarıyla olan ilişkilerinden çok daha sıcak ve samimi olabiliyor. Çocuklarında tahammül edemeyecekleri birçok şeyi torunlarıyla bir eğlenceye dönüştürebiliyorlar.
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Bir torun anneannesine, elindeki diş maketini göstererek, takma dişini beyazlatmak isterken yanlışlıkla büyüdüğünü söyledi.
Kısa bir paniğin ardından anneannesinin gönlünü alan torunun videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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