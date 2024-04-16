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Diş Maketiyle "Takma Dişlerin Büyümüş" Şakası Yapan Torun ve Anneannesinin Gülümseten Anları

Diş Maketiyle "Takma Dişlerin Büyümüş" Şakası Yapan Torun ve Anneannesinin Gülümseten Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 21:01

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Çoğunlukla anne babaların torunlarıyla olan ilişkileri, çocuklarıyla olan ilişkilerinden çok daha sıcak ve samimi olabiliyor. Çocuklarında tahammül edemeyecekleri birçok şeyi torunlarıyla bir eğlenceye dönüştürebiliyorlar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@meervekacari/...
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Bir torun anneannesine, elindeki diş maketini göstererek, takma dişini beyazlatmak isterken yanlışlıkla büyüdüğünü söyledi.

Bir torun anneannesine, elindeki diş maketini göstererek, takma dişini beyazlatmak isterken yanlışlıkla büyüdüğünü söyledi.

Kısa bir paniğin ardından anneannesinin gönlünü alan torunun videosu beğeni topladı.

Kısa bir paniğin ardından anneannesinin gönlünü alan torunun videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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