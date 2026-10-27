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Kocası Kel Olan Kadın Çevresinin Tepkilerine İsyan Etti

Kocası Kel Olan Kadın Çevresinin Tepkilerine İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 10:35

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TikTok'ta Betül adıyla içerik üreten bir kullanıcı, eşinin kel olmasının çevresinde yarattığı tepkileri anlattığı videoyla dikkat çekti. Evlilik hazırlığındayken bayramlarda ve aile buluşmalarında akrabalarına yakında evleneceğini söylediğinde hemen damadın fotoğrafı istendi, tipi soruldu: Esmer mi, sarışın mı? Konu kelliğe gelince karşısındakilerin verdiği yanıt hep aynıydı: 'Olsun.' Betül ise kelliği sanki telafi edilmesi gereken ciddi bir kusur sayan bu teselli tonuna katılmadı. Çevresine, gerçekten 'olsun' denebilecek durumları kendi usulüyle sıralayarak karşılık verdi ve kocasına laf ettirmeyeceğini baştan söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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