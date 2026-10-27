Kocası Kel Olan Kadın Çevresinin Tepkilerine İsyan Etti

TikTok'ta Betül adıyla içerik üreten bir kullanıcı, eşinin kel olmasının çevresinde yarattığı tepkileri anlattığı videoyla dikkat çekti. Evlilik hazırlığındayken bayramlarda ve aile buluşmalarında akrabalarına yakında evleneceğini söylediğinde hemen damadın fotoğrafı istendi, tipi soruldu: Esmer mi, sarışın mı? Konu kelliğe gelince karşısındakilerin verdiği yanıt hep aynıydı: 'Olsun.' Betül ise kelliği sanki telafi edilmesi gereken ciddi bir kusur sayan bu teselli tonuna katılmadı. Çevresine, gerçekten 'olsun' denebilecek durumları kendi usulüyle sıralayarak karşılık verdi ve kocasına laf ettirmeyeceğini baştan söyledi.