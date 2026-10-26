Kelliğe Karşı Yeni Hap Geliştirildi: Erkeklerde Saçlar 6 Ayda Gürleşti

Faz 3 deneyinde hafif ve orta düzeyde saç dökülmesi yaşayan 536 erkek üç gruba ayrıldı. Katılımcılar altı ay boyunca 8,5 miligramlık hapı günde bir ya da iki kez aldı; üçüncü gruba ise etkisiz bir plasebo verildi.

Altı ayın sonunda hapı günde bir kez alanlarda santimetrekare başına ortalama 28,6, günde iki kez alanlarda ise 36,4 yeni saç teli çıktı. Plasebo grubunda bu sayı sadece 6,6'da kaldı. Şirkete göre fark ilk iki ayda görülmeye başladı.