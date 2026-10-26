Kelliğe Karşı Yeni Hap Geliştirildi: Erkeklerde Saçlar 6 Ayda Gürleşti
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Erkek tipi saç dökülmesi için geliştirilen yeni bir hap, 536 erkeğin katıldığı klinik deneyden olumlu sonuçlarla çıktı. ABD'li ilaç şirketi Veradermics, VDPHL01 adı verilen hap için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını almayı hedefliyor. Onaylanırsa, saç dökülmesi için yaklaşık 30 yıldır onaylanan ilk ağızdan alınan ilaç olacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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