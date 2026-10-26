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Kelliğe Karşı Yeni Hap Geliştirildi: Erkeklerde Saçlar 6 Ayda Gürleşti

Kelliğe Karşı Yeni Hap Geliştirildi: Erkeklerde Saçlar 6 Ayda Gürleşti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:25
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Erkek tipi saç dökülmesi için geliştirilen yeni bir hap, 536 erkeğin katıldığı klinik deneyden olumlu sonuçlarla çıktı. ABD'li ilaç şirketi Veradermics, VDPHL01 adı verilen hap için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını almayı hedefliyor. Onaylanırsa, saç dökülmesi için yaklaşık 30 yıldır onaylanan ilk ağızdan alınan ilaç olacak. 

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Saç çıkaran hap, onay sürecine yaklaştı

Saç çıkaran hap, onay sürecine yaklaştı

Faz 3 deneyinde hafif ve orta düzeyde saç dökülmesi yaşayan 536 erkek üç gruba ayrıldı. Katılımcılar altı ay boyunca 8,5 miligramlık hapı günde bir ya da iki kez aldı; üçüncü gruba ise etkisiz bir plasebo verildi.

Altı ayın sonunda hapı günde bir kez alanlarda santimetrekare başına ortalama 28,6, günde iki kez alanlarda ise 36,4 yeni saç teli çıktı. Plasebo grubunda bu sayı sadece 6,6'da kaldı. Şirkete göre fark ilk iki ayda görülmeye başladı.

Katılımcılar da farkı gördü

Katılımcılar da farkı gördü

Hapı günde bir kez alanların yüzde 79'u, iki kez alanların yüzde 85'i saçlarında gözle görülür bir iyileşme olduğunu söyledi. Plasebo grubunda bu oran yüzde 35'ti.

Saçlarının 'iyileştiğini' ya da 'çok iyileştiğini' söyleyenlerin oranı ise günde bir doz alanlarda yüzde 56, iki doz alanlarda yüzde 69 oldu. Plasebo grubunda bu oran yüzde 15'te kaldı. İlacın genel olarak iyi tolere edildiği ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi.

Hapın sırrı: Tansiyon ilacından doğan minoksidil

Hapın sırrı: Tansiyon ilacından doğan minoksidil

VDPHL01'in etken maddesi, saç dökülmesi tedavisinde zaten yaygın kullanılan minoksidil. Aslında yüksek tansiyon için geliştirilen bu ilacın klinik deneylerinde, katılımcıların bir kısmında beklenmedik bir şekilde saç çıktığı fark edildi. Bu tesadüfün ardından minoksidil, saçlı deriye sürülen bir tedaviye dönüştürüldü.

Minoksidil, kan damarlarını genişleterek saçlı deriye giden kan akışını artırıyor ve saç köklerine daha fazla besin ve oksijen ulaşmasını sağlıyor. Son yıllarda pek çok kişi düşük dozlu minoksidil haplarını saç için kullanmaya başladı. Ancak bu haplar yalnızca tansiyon için onaylı, yani saç dökülmesinde onay dışı kullanılıyor. 

VDPHL01 ise uzun sürede salınım yapan, saç dökülmesi için özel olarak geliştirilmiş bir minoksidil formu.

Sırada kadınlar var

Sırada kadınlar var

Veradermics CEO'su Reid Waldman, sonuçların VDPHL01'in milyonlarca kişi için saç dökülmesi tedavisini değiştirebileceğini gösterdiğini söyledi. Miami Üniversitesi'nden dermatoloji profesörü Antonella Tosti de ilacın onaylanması halinde erkek tipi saç dökülmesinde yeni standart tedavi olabileceğini düşünüyor.

Şirket, önceki bir Faz 2/3 çalışmada da benzer sonuçlar almıştı. Şimdi erkekler için güvenlik verilerini 12 aya uzatmayı planlıyor. Kadın tipi saç dökülmesi için yürütülen Faz 3 deneyinin sonuçlarının ise 2027'nin ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

Sonuçların henüz hakemli bir dergide yayımlanmadığını, şirketin kendi açıklamasıyla duyurulduğunu da not etmek gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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