Balık Yağı Gerçekten Hafızayı Güçlendiriyor mu? İki Yıllık Araştırmanın Sonuçları Açıklandı

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, omega-3 takviyelerinin Alzheimer hastalığı açısından risk taşıyan yetişkinlerde nasıl bir etki oluşturduğunu inceledi. Haziran 2026’da eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışmaya, 55 ile 80 yaşları arasında 365 kişi katıldı. Katılımcıların ortak özellikleri, günlük beslenmelerinde çok az balık tüketmeleri ve demans açısından en az bir risk faktörüne sahip olmalarıydı.

Araştırmaya katılan kişilerin yaklaşık yüzde 47’sinde, ileri yaşta Alzheimer gelişme ihtimaliyle ilişkilendirilen APOE4 gen varyantı bulunuyordu. Bilim insanları, katılımcıları iki gruba ayırarak bir gruba günlük 2.000 miligram DHA içeren omega-3 takviyesi verdi. Diğer gruptakiler ise aynı görünüme sahip ancak etkin madde içermeyen plasebo kullandı. İki yıl boyunca süren araştırmada ne katılımcılar ne de değerlendirmeleri yapan araştırmacılar kimin hangi grupta olduğunu biliyordu.