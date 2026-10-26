Balık Yağı Gerçekten Hafızayı Güçlendiriyor mu? İki Yıllık Araştırmanın Sonuçları Açıklandı
Çocukluğunda balık yağı içenler, tadını ve kokusunu hâlâ hatırlıyor olabilir. Özellikle hafızayı güçlendirdiği ve beyin sağlığını koruduğu düşüncesiyle yıllardır kullanılan bu takviye, yetişkinler arasında da oldukça popüler. Ancak bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir araştırma, balık yağının beklenen faydaları konusunda soru işaretleri oluşturdu. ABD’de iki yıl boyunca takip edilen yüzlerce kişinin sonuçları incelendiğinde, omega-3 takviyesi kullananlarla kullanmayanlar arasında hafıza ve bilişsel performans açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Üstelik takviyedeki yağ asitlerinin beyne ulaştığı da doğrulandı. Peki omega-3 gerçekten işe yaramıyor mu, yoksa bu takviyelerden beklediğimiz fayda düşündüğümüzden farklı mı?
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