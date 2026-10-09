Kan Kök Hücrelerindeki Yaşlanmayı Saptayan Yapay Zeka Geliştirildi: Gençleştirici İlaçların Önü Açılabilir
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Yaşlanma yalnızca yüzümüzde ve saçımızda değil, kanımızı üreten hücrelerin en derin katmanında da iz bırakıyor. İspanya'nın Barselona kentindeki bilim insanları, bu izi mikroskop görüntülerinden okuyabilen bir yapay zeka geliştirdi. Sistem, kan kök hücrelerinin genç mi yaşlı mı olduğunu DNA'nın hücre çekirdeğindeki dizilişine bakarak ayırt edebiliyor. Araştırmacılar, yöntemin ileride hücreleri gençleştirmeyi hedefleyen ilaçların taranmasında kullanılabileceğini düşünüyor.
Kaynak: ISGlobal
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Yapay zeka, insan gözünün kaçırdığı farkı DNA'nın dizilişinde yakaladı
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Genç hücrelerde DNA çekirdeğin kenarında sıkı duruyor, yaşlılarda dağılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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