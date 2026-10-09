Kan Kök Hücrelerindeki Yaşlanmayı Saptayan Yapay Zeka Geliştirildi: Gençleştirici İlaçların Önü Açılabilir

Kemik iliğinde bulunan kan kök hücreleri, hayatımız boyunca kırmızı kan hücrelerinden bağışıklık hücrelerine kadar kanımızdaki tüm hücreleri üretiyor. Yaş ilerledikçe bu üretim düzeni yavaşlıyor; vücudun yeterli ve sağlıklı kan hücresi yenileme kapasitesi düşüyor. Bu nedenle bilim insanları, kök hücrelerin ne zaman ve nasıl yaşlandığını erken fark etmenin yollarını uzun süredir arıyor.

Barselona'daki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (IDIBELL), Barselona Süperbilgisayar Merkezi ve Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nden (ISGlobal) araştırmacılar bu soruya yapay zekayla yanıt aradı. Maria Carolina Florian ve Paula Petrone'nin yönettiği çalışma, Aging Cell dergisinde yayımlandı. Ekip geliştirdiği araca ChromAgeNet adını verdi.

Araştırmacılar genç ve yaşlı farelerden alınan kök hücrelerin çekirdeklerini üç boyutlu olarak görüntüledi. Görüntülerde DNA'yı mavi renkte gösteren, laboratuvarlarda yaygın kullanılan ve oldukça ucuz bir boya tercih edildi. Ardından görüntü analizi için tasarlanmış bir derin öğrenme modeli bu karelerle eğitildi.

Sonuç dikkat çekici: Model, hücrelerin kabaca 10'da 7'sini genç ya da yaşlı olarak doğru sınıflandırdı ve önceden tanımlanmış ölçütlerle çalışan klasik yöntemlerin önüne geçti. Ekibin vurguladığı nokta şu: Kök hücre yaşlanması her hücrede aynı hızda ilerlemiyor ve çekirdekteki değişimler mikroskop altında çıplak gözle fark edilemeyecek kadar ince olabiliyor.