Bütün Keller Toplandık: Türkiye'nin Ülkelerin Kellik Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu!
Bütün Keller Toplandık: Türkiye'nin Ülkelerin Kellik Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu!
Çevrenizde kel birisi var mı? Yoksa bu satırları okuyan kişi de kel mi? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz. Dünya genelinde kellik oldukça doğal bir durum aslında. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olan kellik, bazı ülkelerin kaderi resmen. Ülkelerin de kellik oranları belli oldu!
Gelin bakalım, Türkiye kellik sıralamasında kaçıncı sıradaymış?
Kaynak: World Population Review
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Tahmin edebileceğiniz üzere kellik, erkeklerde kadınlara nazaran daha yaygın.
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İnsanlar saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor da Türk erkeklerine ne demeli?
Dünya haritasını incelediğimizde, özellikle Amerika'da kel erkeklerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
Türkiye, yüzde 40.03 kellik oranıyla dünyadaki kellik sıralamasında 13. sırada yer alıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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