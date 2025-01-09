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Bütün Keller Toplandık: Türkiye'nin Ülkelerin Kellik Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu!

Bütün Keller Toplandık: Türkiye'nin Ülkelerin Kellik Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 12:27

Çevrenizde kel birisi var mı? Yoksa bu satırları okuyan kişi de kel mi? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz. Dünya genelinde kellik oldukça doğal bir durum aslında. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olan kellik, bazı ülkelerin kaderi resmen. Ülkelerin de kellik oranları belli oldu!

Gelin bakalım, Türkiye kellik sıralamasında kaçıncı sıradaymış?

Kaynak: World Population Review

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Tahmin edebileceğiniz üzere kellik, erkeklerde kadınlara nazaran daha yaygın.

Tahmin edebileceğiniz üzere kellik, erkeklerde kadınlara nazaran daha yaygın.

Kelliğin pek çok nedeni olabiliyor. Özellikle ailesinde kellik öyküsü olanlar, ilerleyen yaşlarda kel kalmaya daha meyilli. Hormonal değişiklikler, stres, bazı tıbbi durumlar da kelleğe yol açabilen bazı nedenler.

İnsanlar saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor da Türk erkeklerine ne demeli?

İnsanlar saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor da Türk erkeklerine ne demeli?

Etrafınızda kel bir erkek varsa ya da siz de onlardan birisiyseniz ülkemizde hiç de yalnız olmadığınızı belirtmek isteriz. World Population Review'da yer alan 2024 kellik verilerine göre, Türkiye'deki kel erkeklerin oranı hiç de düşük değil.

Dünya haritasını incelediğimizde, özellikle Amerika'da kel erkeklerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz.

Dünya haritasını incelediğimizde, özellikle Amerika'da kel erkeklerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz.

En koyu alanlar ise İtalya, Fransa ve İspanya olarak görülüyor. 

Türkiye'deki erkeklerin ise tam olarak yüzde 40.03'ü kel!

Türkiye, yüzde 40.03 kellik oranıyla dünyadaki kellik sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

Türkiye, yüzde 40.03 kellik oranıyla dünyadaki kellik sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

Listenin ilk sıraları ise aşağıdaki gibi;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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