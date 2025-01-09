Bütün Keller Toplandık: Türkiye'nin Ülkelerin Kellik Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu!

Çevrenizde kel birisi var mı? Yoksa bu satırları okuyan kişi de kel mi? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz. Dünya genelinde kellik oldukça doğal bir durum aslında. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olan kellik, bazı ülkelerin kaderi resmen. Ülkelerin de kellik oranları belli oldu!

Gelin bakalım, Türkiye kellik sıralamasında kaçıncı sıradaymış?

Kaynak: World Population Review