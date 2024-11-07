Demet Evgar'ın Set Kavgası İddiasından MasterChef Beyza'nın Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Demet Evgar'ın Set Kavgası İddiasından MasterChef Beyza'nın Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Kasım Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak hatıramızda kalmıştı. Bir zamanların Üvey Baba dizisi birçoğumuzda travma yarattı. Dizinin kötü adamı Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden gündem olan dizi ile ilgili sorulara yanıt verdi. O kadar iyi oynamış ki yıllar geçse de onu görünce tüylerimiz diken diken olmadı değil!
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2. Esra Erol günlerdir 21 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Ancak genç adam adeta sırra kadem bastı. Fatih'in yaşadığı eve kameralar gönderen Esra Erol'a Fatih’in babası Mahmut Aydın yayında sert çıktı. Muhabirin açıklamalarının ardından "Bu kadın bir daha benim evime girmesin." diyen baba sakinleşmedi. "Benim evde iç çamaşırlarım var. Çıplağım. İçeri giriyor. Biraz saygı." diyerek sözlerine devam etti.
3. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisi izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV'de her Salı saat 20.00'de yayınlanan dizi reytinglerde hep üst sırada. Biz Bahar'ı Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ile sevdik. Ancak ilk olarak Bahar rolü için başka bir isim düşünülmüş. Bakın, o oyuncu kimmiş...
4. MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz haftalarda elendi. MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe yüzlerce hayran edindi. Sosyal medyada sevenleri ekranlara dönmesini destekliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.
5. MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Geçtiğimiz hafta yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı. Yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede olduğu için yarışmaya devam edemedi. Ancak Beyza'nın bu hafta yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı. O iddialara yarışmanın haberlerini yapan bir sayfa yanıt verdi.
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6. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. İzleyenlerin severek takip ettiği programda yok yok! Her bölümü ayrı bir olay olan programda bu kez Bülent Ersoy'un geçirdiği kaza gündem oldu. Diva, ayağı kayınca çekimlerde bir kaza atlattı.
7. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrolü Demet Evgar, ekrana enfes bir performansla gelse de kulislerde Bahar setinde tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti. Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı ve setin 1 hafta durduğu iddialarına Nevra'yı canlandıran Hatice Aslan'dan yanıt geldi. Hatice Aslan, söz konusu iddiaları yalanlarken rol arkadaşı Demet Evgar'ı övmeden edemedi. "Her şey ortada" açıklaması yapan Aslan, Türk halkının olumsuz yorumlar sevdiğinin de altını çizdi. İşte o açıklamalar...
8. MasterChef jürisi Somer Şef, Hülya Avşar'ın programında "Asgari ücretli mekânıma gelemez" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu açıklama büyük yankı uyandırırken Somer Şef'ten sonunda bir açıklama geldi. Candaş Tolga Işık'a konuk olan Somer Sivrioğlu, restoranındaki fiyatlar hakkında açıklama yaptı. Fiyatların belirlenmesinde bir matematik olduğunu belirten Somer Şef, programda bunu detaylı bir şekilde anlattı. İşte o anlar...
9. Show TV'nin yeni dizisi Deha, bu sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerini arttırıyor. İynemli'yi televizyona döndüren Deha'da kazancı merak edilirken bir iddia dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı aldığı ücret görenleri şoke etti. Söz konusu iddia haberimizde...
10. Sezonlar boyunca MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Işık'ın şeflere sorduğu bir soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O soru ise "Bir yarışmacı sizden daha iyi yemek yaptı mı?". Şefler, yarışmada kendilerini geçen yarışmacıları açıkladı. İşte o anlar...
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11. Televizyon ekranlarının en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef, tüm hızıyla sezona devam ediyor. Birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda gergin anlara sahne olan programda finalin ocak ayında yapılması bekleniyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki mücadele kadar şefler de konuşuluyor. Sevilen jüri Danilo Zanna'nın geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama da yine çok konuşuldu. Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar olmasıyla ilgili sözleri goygoy malzemesi oldu.
12. Kerem Giritlioğlu MasterChef'in ilk sezonunda Uğur Kardaş'la girdiği kıyasıya mücadele sonucu ikinci olmuştu. "Düşman kardeşler" olarak nam salan ikili tüm sezon boyunca izleyenleri heyecanlandırmıştı. MasterChef yarışmacılarının pek çoğu gibi Kerem de kendine ait bir restoran açmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören restoranıyla ilgili Kerem'den itiraf geldi. Restoranındaki fiyatlandırma ve porsiyonlarla ilgili konuşan Kerem bakalım neler söylemiş?
13. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da ilgi görmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizide sezon başında birtakım değişiklikler yapılmıştı. Metin Akdülger'in ayrıldığı ve Engin Öztürk'ün dahil olduğu dizide reytingler yükselmeye devam ediyor. Kadrosu gittikçe gelişen diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü bir oyuncu dizinin kadrosuna katıldı.
14. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine karmaşık bir olay işleniyor. 55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eski eşi ve oğlunun katili aramak üzere stüdyoya gelmesinin ardından Ahmet Tuzlu'nun karmaşık ilişki ağı ortaya çıktı. Sevgilisiyle buluşacağı gün öldürüldüğü öğrenilen Tuzlu'nun katili henüz bilinmiyor. Eşi ve sevgilisinin karşı karşıya geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?
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