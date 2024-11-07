Müge Anlı'da İlginç Bir İlişki Ağı İçindeyken Cinayete Kurban Giden Ahmet Tuzlu'nun Katili Aranıyor!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine karmaşık bir olay işleniyor. 55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eski eşi ve oğlunun katili aramak üzere stüdyoya gelmesinin ardından Ahmet Tuzlu'nun karmaşık ilişki ağı ortaya çıktı. Sevgilisiyle buluşacağı gün öldürüldüğü öğrenilen Tuzlu'nun katili henüz bilinmiyor. Eşi ve sevgilisinin karşı karşıya geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?