Müge Anlı'da İlginç Bir İlişki Ağı İçindeyken Cinayete Kurban Giden Ahmet Tuzlu'nun Katili Aranıyor!
Müge Anlı'da İlginç Bir İlişki Ağı İçindeyken Cinayete Kurban Giden Ahmet Tuzlu'nun Katili Aranıyor!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine karmaşık bir olay işleniyor. 55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eski eşi ve oğlunun katili aramak üzere stüdyoya gelmesinin ardından Ahmet Tuzlu'nun karmaşık ilişki ağı ortaya çıktı. Sevgilisiyle buluşacağı gün öldürüldüğü öğrenilen Tuzlu'nun katili henüz bilinmiyor. Eşi ve sevgilisinin karşı karşıya geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te karmaşık bir ilişki ağına sahip olan Ahmet Tuzlu'nun cinayeti araştırılıyor.
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Eski eşi ve oğlunun yayına katılmasının ardından, Kadriye isimli bir kadınla birlikte olduğu konuşulan Tuzlu'nun kim ya da kimler tarafından cinayete kurban gittiği bilinmiyor.
Eşinin kendisini aldatması sebebiyle 2002 yılında boşandıklarını dile getiren Canan Hanım ve oğulları, Ahmet Tuzlu'nun birden fazla kişiyle ilişkisi olduğunu dile getirdi.
Kadriye ve Hanım adlı iki ayrı kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet Tuzlu'nun iki kadın arasında kıskançlığa sebep olduğu, Kadriye’nin eşi Bahattin’in de ilişkiyi öğrenmesinin ardından cinayeti işlemesi üzerinde duruluyor.
Ancak yayına katılan Kadriye Hanım, ilişkileri olduğuna dair tüm iddiaları reddetmeyi sürdürüyor.
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