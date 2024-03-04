'Çocuğunuz Cinsiyet Değiştirmek İstediğini Söylerse Ne Yaparsınız?' Sorusunu Tartışan Gençler Viral Oldu

Araç içerisinde farklı konuları tartıştıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken Berat İbrahim Kaya isimli genç, arkadaş grubu ile 'Çocuğunuz cinsiyet değiştirmek istediğini söylerse ne yaparsınız?' konusunu tartıştı.
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'Çocuğunuz cinsiyet değiştirmek istediğini söylerse ne yaparsınız?' tartışan arkadaş grubunda ise erkekler, çocuklarının kendilerine böyle bir olay ile gelmeleri durumunda iyi karşılamayacağını söylediler.
Kadınlar ise, 'Olduğu bedenin içerisinde kendini iyi hissetmiyorsa erkek ya da kadın olmasının ne anlamı var?' dediler.
İşte o anlar: 👇
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