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'Çocuğunuz Cinsiyet Değiştirmek İstediğini Söylerse Ne Yaparsınız?' Sorusunu Tartışan Gençler Viral Oldu

'Çocuğunuz Cinsiyet Değiştirmek İstediğini Söylerse Ne Yaparsınız?' Sorusunu Tartışan Gençler Viral Oldu

Tiktok anne cinsiyet değişikliği
Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 09:33

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Araç içerisinde farklı konuları tartıştıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken Berat İbrahim Kaya isimli genç, arkadaş grubu ile 'Çocuğunuz cinsiyet değiştirmek istediğini söylerse ne yaparsınız?' konusunu tartıştı.

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'Çocuğunuz cinsiyet değiştirmek istediğini söylerse ne yaparsınız?' tartışan arkadaş grubunda ise erkekler, çocuklarının kendilerine böyle bir olay ile gelmeleri durumunda iyi karşılamayacağını söylediler.

'Çocuğunuz cinsiyet değiştirmek istediğini söylerse ne yaparsınız?' tartışan arkadaş grubunda ise erkekler, çocuklarının kendilerine böyle bir olay ile gelmeleri durumunda iyi karşılamayacağını söylediler.

Kadınlar ise, 'Olduğu bedenin içerisinde kendini iyi hissetmiyorsa erkek ya da kadın olmasının ne anlamı var?' dediler.

Kadınlar ise, 'Olduğu bedenin içerisinde kendini iyi hissetmiyorsa erkek ya da kadın olmasının ne anlamı var?' dediler.

İşte o anlar: 👇

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