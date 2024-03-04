'Çocuğunuz Cinsiyet Değiştirmek İstediğini Söylerse Ne Yaparsınız?' Sorusunu Tartışan Gençler Viral Oldu

Metrobüste Tacize Uğradıktan Sonra Evine Kadar Takip Edilen Kadın Gözyaşları İçerisinde Yaşadığı Olayı Anlattı

Eser Yenenler, Mete Gazoz'a Ok Atarken Nasıl Kekelemediğini Sorarak Hepimizi Dumura Uğrattı

Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi