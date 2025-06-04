CHP Lideri Özgür Özel, Hiçbir Siyasi Parti ile Bayramlaşmayacaklarını Açıkladı: "Hesabını Sormazsam Namerdim"

''Ayrıca bir siyasi kapkaç, yerel seçim kapkacı, Gaziosmanpaşa'yı biz de aday çıkardık, Tayyip Bey de aday çıkardı. Gaziosmanpaşa'da o kadar iyi bir adayımız vardı ki neredeyse iki oyun birini aldı, seçildi. Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar İstanbul'da bir tek Gaziosmanpaşa'da belediye çoğunluğumuz yok. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızı tutuklayıp yerine Belediye Meclisinden AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. Bütün hesap bu. Ama o kadar ucuz bir işe giriştiler ki akıl almaz. Belediye başkanımızın suçlandığı konu 1 Nisan günü onlar itiraz edip biz oyları sayarken 31 Mart'ta seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanının sevk ettiği belediye meclisine bir iş. Ve belediye meclisinden oy birliğiyle geçmiş bir iş. AK Partililerin de oy verdiği, MHP'lilerin de oy verdiği, CHP'lilerin de oy verdiği bir iş. Bu konuda bütün müdürlüklerden görüş sorulmuş, belediyenin menfaati olduğuna ilişkin görüşler gelmiş, o olmuş, bu olmuş... Diyor ki o iftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş; 'Bu iş olsun diye ben şu kişi aracılığıyla belediye başkanına rüşvet verdim' diyor.

Rüşvetin görüntüsü yok, verilmesi yok, yeri yok. Karar alındıktan yedi ay sonra vermiş. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Utanarak okudum. Şimdi suçüstü oldular bunu hem itiraz dilekçemizde, hem bütün Türkiye'ye bütün dünyaya anlatacağız, savcı Aziz İhsan Aktaş'ın önüne Aziz İhsan Aktaş'ın söylediği kişi yani ortağının şirket müdürüyle aynı ilçedeler Gaziosmanpaşa'da, belediye başkanımızın HTS kayıt çakışmalarını seriyor. Üç tarih var. HTS kaydına göre 'Baz istasyonuyla bir kilometre o yana, bir kilometre bu yana birlikte olanlar aynı bazı verdi yan yana olabilir. Bin metrekarelik daireler içinde olabilirler' deniyor. Fosforlamışlar. 'Bu kişiyle iki kere görüştüler bir araya geldiler ben bunlara rüşvet verdim' diyor.

O tarihte Belediye Başkanımız sosyal medyasından ve binlerce şahitle birisinde kapalı pazar yeri açtığını o bazın olduğu yerde, bir tanesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde o bazın olduğu yerde yan yana iki okulu ziyaret ettiğini, yine o bazın olduğu gün bir başka yerde bir üçlü açılış yaptığını ispatlıyor. Adam benzinlikte bizimki okul açıyor. Adam benzinlikte bizimki pazar yeri açıyor, Öğretmenler Günü kutluyor. Gün gün saat saat belli. Tabii bunu böyle ispatlayabileceğimizi düşünmeyip bazını vermişler eline iftira için şu üç tarih yapıyor, iddia şu; olay olduktan yedi ay sonra rüşvet veriliyor. Kendi adamının Kapalı Çarşı'ya güya Kapalı Çarşı'dan baz verdiğinde Kapalı Çarşı'dan parayı çektiriyor. Onu da dört gün sonra verdi diyor. Dört gün de parayı tuttu diyor. Gitti dediği kişi ifadesinde 'Ben bu kişiye ne para verdim ne bir araya geldim' diyor. İş adamlarıyla birlikte bir kere hayırlısı olsun ziyaretine gitmişler belediyede, baz çakışmasında o da yok. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler üç dört gün sonra. İtiraz kabul olur inşallah. AK Parti Gaziosmanpaşa'ya çökmeye kalkacak, onu bütün toplumun vicdanına havale edeceğiz, anlatacağız böyle.

Partime saldırı devam ediyor çünkü ilk kez bir aktif Parti Meclisi üyesi tutuklanmıştır. İlk kez geçmiş dönem milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu tutuklanmıştır. Bir somut kanıt olmadan birçok iftira ve hakaretle yeni bir dalga gerçekleştirdiler. Bu vakitten sonra yani daha ne diyeyim? Mustafa Bey içeride Ekrem Başkan'ın koruma müdürü hayatımda bir sefer gözyaşı döktüm diyor. Ekrem Başkan ayrılırken ailem sana emanet dediğinde. Ailesini koruyan, yanında olan işte konuttan taşınıldı, ev taşınılıyor, bu işleri yapan kişiyi alıp getirdiler buraya. Bıkmadan, usanmadan bunu anlatacağız. Çünkü insanların haysiyetiyle oynuyorsunuz. Ben bilmesem bunların ne mal olduklarını düşmem bunun peşine. Türkiye de bilmez bunu böyle. Bu kadar ahlaksızca bir operasyon yürütüldüğüne göre herhalde şunda mutabıkız artık; Türk milleti yüzde 70 öyle düşünüyormuş, herhalde burada da yüzde 70'ten fazlayızdır değil mi? Dosyalar bomboş. İddialar bomboş. Aileye zulmederek, kişiye baskı yaparak, kadını çocuğuyla tehdit ederek, 'Hadi at bir imza git evladına, dönme Silivri'ye' sınavından geçen o dirayetli insanların karşısında saygıyla eğiliyorum, adalet duyguları karşısında. Herkes bu sınavdan geçemez.''